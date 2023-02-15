Так, мы уже рассказывали, как украинским студентам оформить медицинскую страховку, что является одним из обязательных условий обучения в соседней стране. А сегодня разберемся, сколько сейчас примерно стоит обучение в университетах Польши.

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Среди самых популярных вузов – Варшавский университет, Ягеллонский Университет в Кракове или Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

Стоимость обучения в Польше

Варшава

от 820 – 1300 евро в год, если дисциплины будут преподавать на польском языке;

от 1200 евро в год – на английском языке.

Оплату можно производить ежемесячно.

Краков, Вроцлав

930 – 1150 евро в год – обучение на польском языке;

1200 – 2000 евро в год – обучение на английском.

Оплату за обучение можно разделить на месячные взносы, оплату за семестр или сразу за год.

Люблин, Лодзь

от 975 – 1200 евро в год – обучение на польском языке;

1250 – 2000 евро в год – преподавание на английском.

Оплату за обучение можно производить помесячно, за семестр или за год.

Заметьте! Украинские студенты, которые до 24 февраля 2022 года уже учились в университете Украины, выехали в Польшу и легально здесь находятся, могут подать заявку на поступление в любой университет, работающий в Польше. При этом важно, чтобы год обучения, направление и уровень обучения совпадали.

Для кого обучение на дневной форме будет бесплатным