Так, мы уже рассказывали, как украинским студентам оформить медицинскую страховку, что является одним из обязательных условий обучения в соседней стране. А сегодня разберемся, сколько сейчас примерно стоит обучение в университетах Польши.
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Среди самых популярных вузов – Варшавский университет, Ягеллонский Университет в Кракове или Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине.
Стоимость обучения в Польше
Варшава
- от 820 – 1300 евро в год, если дисциплины будут преподавать на польском языке;
- от 1200 евро в год – на английском языке.
Оплату можно производить ежемесячно.
Краков, Вроцлав
- 930 – 1150 евро в год – обучение на польском языке;
- 1200 – 2000 евро в год – обучение на английском.
Оплату за обучение можно разделить на месячные взносы, оплату за семестр или сразу за год.
Люблин, Лодзь
- от 975 – 1200 евро в год – обучение на польском языке;
- 1250 – 2000 евро в год – преподавание на английском.
Оплату за обучение можно производить помесячно, за семестр или за год.
Для кого обучение на дневной форме будет бесплатным
- Если студент имеет статус беженца или пользуется временной или дополнительной защитой на территории Польши;
- имеет Карту поляка;
- имеет близких родственников, которые являются гражданами Польши, и здесь проживают.