Так, ми уже розповідали, як українським студентам оформити медичну страховку, що є однією з обов'язкових умов навчання в сусідній країні. А сьогодні розберемось, скільки зараз приблизно коштує навчання в університетах Польщі.

Читайте також Як українцям отримати допомогу "500+" у Польщі: інструкція з оформлення заявок

Серед найпопулярніших тамтешніх вишів – Варшавський університет, Ягеллонський Університет у Кракові чи Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні.

Вартість навчання у Польщі

Варшава

від 820 – 1300 євро на рік, якщо дисципліни викладатимуть польською мовою;

від 1200 євро на рік – англійською мовою.

Оплату можна проводити щомісячно.

Краків, Вроцлав

930 – 1150 євро на рік – навчання польською мовою;

1200 – 2000 євро на рік – навчання англійською.

Оплату за навчання можна розділити на місячні внески, оплату за семестр або ж одразу за рік.

Люблін, Лодзь

від 975 – 1200 євро на рік – навчання польською мовою;

1250 – 2000 євро на рік – викладання англійською.

Оплату за навчання можна проводити помісячно, за семестр або за рік.

Зауважте! Українські студенти, які до 24 лютого 2022 року вже навчались в університеті України, виїхали до Польщі та легально тут перебувають, можуть подати заявку на вступ до будь-якого університету, що працює в Польщі. При цьому важливо, щоб рік навчання, напрямок і рівень навчання збігалися.

Для кого навчання на денній формі буде безплатним