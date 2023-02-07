А однією з обов'язкових умов навчання в сусідній країні є наявність страхування. І якщо польським студентам місцевих вишів медичну страховку надають автоматично, то українцям варто самостійно подбати про оформлення поліса.
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Корисні підказки для студентів, яким потрібно оформити медичну страховку в Польщі
- Українським студентам, щоб мати страховку, треба укласти договір в Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Лише після цього вони зможуть самостійно сплачувати щомісячні внески та вважатися застрахованими особами.
- Іноземцям з Картою поляка зареєструватись в NFZ можна безкоштовно. У такому випадку щомісячні внески у Фонд за студента буде оплачувати його навчальний заклад.
- Така страховка покриває більшість видів медичних послуг та дає право на відвідування будь-яких державних медичних закладів по всій країні.
- Автоматична страховка нараховується студентам у Польщі лише до певного віку – до 26 років.
- Після 26 студент може мати інше джерело страхування. Наприклад, від працедавця чи дружини/чоловіка, що працює.
- Страхування під час навчання у Польщі є обов’язковим. Тому необхідно стежити за тим, щоб не було надто тривалих перерв у сплаті внесків. Якщо допустити понад три місяці перерви, то прийдеться сплатити прострочені внески і відсотки.