Експерти міжнародної агенції Gremi Personal оприлюднили відомості щодо фінансових внесків українців до Польщі у другому кварталі 2023 року, а також очікуваних змін у витратах наших громадян у найближчі часи.​

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Скільки грошей витрачають іноземці у магазинах Польщі?

З квітня по червень 2023 року українці витратили у Польщі 1,77 мільярда злотих (14,73 мільярда гривень). Це на 300 мільйонів злотих (2,5 мільярда гривень) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно зі звітом центрального статистичного управління Польщі (GUS), усього іноземці у Польщі за другий квартал цього року витратили 11,7 мільярда злотих (97,3 мільярда гривень). Найбільше грошей залишили:

німці – 4,76 мільярда злотих (39, 6 мільярда гривень) – 51,8 %; українці – 19,3 % витрат; чехи – 13,5%; словаки – 8,2%; литовці – 4,4%.

Більша частка витрат, понесених особами з Німеччини, можна віднести до значного потоку туристів із західноєвропейських країн. Також значна частина громадян Німеччини вирішила переїхати до Польщі через її порівняно нижчу вартість життя.

Польща критично залежить від українців

Україна продовжує домінувати як найбільша група іноземців у Польщі, як показують останні статистичні дані. Не дивно, що витрати наших громадян стабільно зростатимуть до кінця року. Цей сплеск можна пояснити зростанням кількості українців, які повертаються до Європи після літніх канікул, у поєднанні з активізацією промисловості Польщі, яка готується до майбутніх різдвяних свят.

Левова частка українців працюють, платять податки, поповнюють польський бюджет. За прогнозами на 2023 рік, не менше 6 мільярда злотих податків від українців піде до бюджету Польщі. Враховуючи кількість українців, що працюють, економіка Польщі критично залежить від українців і отримує набагато більше, ніж витрачає,

– каже директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Однак у наступному році приріст витрат може сповільниться, бо значна частка українців навесні повертаються додому чи їдуть до країн Західної Європи.

Зверніть увагу: думки поляків щодо підтримки українських біженців у наступному році розділилися. Польська влада не виключає, що соціальну допомогу з 2024 року можуть скасувати. Як до цього ставляться самі поляки – далі в матеріалі!