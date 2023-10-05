Эксперты международного агентства Gremi Personal обнародовали сведения о финансовых вкладах украинцев в Польшу во втором квартале 2023 года, а также ожидаемых изменений в расходах наших граждан в ближайшее время.

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Сколько денег тратят иностранцы в магазинах Польши?

С апреля по июнь 2023 года украинцы потратили в Польше 1,77 миллиарда злотых (14,73 миллиарда гривен). Это на 300 миллионов злотых (2,5 миллиарда гривен) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Согласно отчету центрального статистического управления Польши (GUS), всего иностранцы в Польше за второй квартал этого года потратили 11,7 миллиарда злотых (97,3 миллиарда гривен). Больше всего денег оставили:

немцы – 4,76 миллиарда злотых (39, 6 миллиарда гривен) – 51,8%; украинцы – 19,3% расходов; чехи – 13,5%; словаки – 8,2%; литовцы – 4,4%.

Большую часть расходов, понесенных лицами из Германии, можно отнести к значительному потоку туристов из западноевропейских стран. Также значительная часть граждан Германии решила переехать в Польшу из-за сравнительно более низкой стоимости жизни.

Польша критически зависит от украинцев

Украина продолжает доминировать как самая большая группа иностранцев в Польше, как показывают последние статистические данные. Неудивительно, что расходы наших граждан будут стабильно расти до конца года. Этот всплеск можно объяснить ростом количества украинцев, возвращающихся в Европу после летних каникул, в сочетании с активизацией промышленности Польши, которая готовится к предстоящим рождественским праздникам.

Львиная доля украинцев работают, платят налоги, пополняют польский бюджет. По прогнозам на 2023 год, не менее 6 миллиардов злотых налогов от украинцев пойдет в бюджет Польши. Учитывая количество работающих украинцев, экономика Польши критически зависит от украинцев и получает гораздо больше, чем тратит,

– говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Однако в следующем году прирост расходов может замедлиться, потому что значительная часть украинцев весной возвращаются домой или едут в страны Западной Европы.

Обратите внимание: мнения поляков о поддержке украинских беженцев в следующем году разделились. Польские власти не исключают, что социальную помощь с 2024 года могут отменить. Как к этому относятся сами поляки – далее в материале !