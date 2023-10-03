Думки поляків щодо підтримки українських біженців у наступному році розділилися. Польська влада не виключає, що соціальну допомогу з 2024 року можуть скасувати. Як до цього ставляться самі поляки – далі в матеріалі.

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Ставлення до підтримки українців

Нове соціологічне дослідження компанії Ipsos виявило, що 49% опитаних поляків вважають правильним продовжити допомогу українським громадянам. Але противників такого рішення теж немало – 42%.

Серед тих громадян Польщі, які підтримують продовження допомоги для біженців, 23% однозначно виступили за пільги та виплати для українців. А 26% з них обрали відповідь "‎скоріше продовжувати підтримувати".

22% опитаних поляків виступають за рішуче припинення допомоги, а 20% відповіли, що "‎краще б припинити підтримку". Вони вважають, що біженці вже змогли адаптуватися і не належать більше до економічно вразливих категорій.

Як не дивно, експерти вважають такі результати позитивними і обнадійливими.

Було очевидно, що це колись закінчиться. Цей період триває довше, ніж я думала. Це означає, що ми готові довше толерувати цю допомогу,

– сказала Магдалена Хрчоновіч з OKO.press, які були замовниками цього дослідження.

Заступник керівника польського видання "‎Gazeta Wyborcza" Роман Імельські вважає, що це опитування показало, як добре поляки знають ситуацію в Україні і розуміють, як важливо зараз її підтримувати. Також він звернув увагу на активну міграцію українців із Польщі до Німеччини. Адже польські компанії раптово втрачають працівників.

Що відомо про можливе припинення допомоги?

Питання продовження (або непродовження) соцдопомоги українцям у Польщі на 2024 рік поки що не вирішено остаточно. Про те, що підтримка може припинитися раніше заявляв речник уряду Польщі Петро Мюллер.

Регламент є тимчасовим і втрачає чинність на початку наступного року. Ніщо не є постійним, лише на період триваючого збройного конфлікту, а положення просто втрачають чинність на початку наступного року. Зараз немає рішення про продовження тих речей, які є в законі,

– заявив він.

За словами заступниці міністра сім'ї та соцполітики Анни Шмідт, Польща витратила близько 2,4 мільярда злотих, тобто 550 мільйонів доларів, на допомогу українським родинам, які виїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення.