"Ситуація справді серйозна": у МОЗ Польщі розповіли, коли чекати п'яту хвилю COVID-19

Польща майже подолала четверту хвилю COVID-19. Про це свідчить зменшення кількості нових хворих на коронавірус.

Однак не варто бути легковажними. Як сказав міністр охорони здоров'я Адам Недзельський, ситуація у Польщі все ще залишається серйозною.

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Коли чекають п'яту хвилю COVID-19 у Польщі

Недзельскі пояснив, що у випадку попередніх штамів коронавірусу період від початку до піка наступної хвилі займав від 2 до 4 місяців. Однак у випадку зі штамом Омікрон передбачається, що пік наступної хвилі може бути в другій половині січня.

Яка зараз ситуація з коронавірусом у країні

Оцінюючи дані останніх тижнів, глава МОЗ визнав, що межа ефективності польської служби охорони здоров'я становить 30 000 зайнятих ліжок. Зараз цей показник становить 23 858 ліжок. Саме тому і було необхідно запровадити обмеження, що діють із 15 грудня.

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Чи буде локдаун

Недзельськи, коли його запитали про можливість запровадження нового локдауну, визнав, що існує ризик "ухвалювати складніші рішення". Однак міністр сподівається, що нещодавно введені обмеження допоможуть контролювати ситуацію. Мовиться про:

ліміт людей у ​​громадських місцях,

дистанційне навчання у школах.

Додамо, що з 15 грудня польський уряд посилив обмеження на в'їзд з України. Навіть вакциновані мандрівники мають надати негативний результат тесту на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до поїздки. Результати тесту мають бути перекладені польською або англійською мовами.

Раніше речник Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич закликав жителів Польщі провести зимові свята виключно у вузькому родинному колі. На його думку, в розпал пандемії не варто гучно святкувати у ресторанах та з невідомими людьми.