Однако не следует быть легкомысленными. Как сказал министр здравоохранения Адам Недзельский, ситуация в Польше по-прежнему остается серьезной.

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Когда ждут пятую волну COVID-19 в Польше

Недзельски объяснил, что в случае предыдущих штаммов коронавируса период от начала до пика следующей волны занимал от 2 до 4 месяцев. Однако в случае штамма Омикрон предполагается, что пик следующей волны может быть во второй половине января.

Какая сейчас ситуация с коронавирусом в стране

Оценивая данные последних недель, глава Минздрава признал, что предел эффективности польской службы здравоохранения составляет 30 000 занятых коек. Сейчас этот показатель составляет 23 858 коек. Именно поэтому и необходимо было ввести ограничения, действующие с 15 декабря.

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Будет ли локдаун

Недзельски, когда его спросили о возможности введения нового локдауна, признал, что существует риск "принимать более сложные решения". Однако министр надеется, что недавно введенные ограничения помогут контролировать ситуацию. Речь идет о:

лимите людей в общественных местах,

дистанционном обучении в школах.

Добавим, что с 15 декабря польское правительство усилило ограничения на въезд из Украины. Даже вакцинированные путешественники должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не раньше чем за 24 часа до поездки. Результаты теста должны быть переведены на польский или английский языки.

Ранее представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич призвал жителей Польши провести зимние праздники исключительно в узком семейном кругу. По его мнению, в разгар пандемии не стоит громко праздновать в ресторанах и с неизвестными людьми.