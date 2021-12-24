Раніше у польському МОЗ попередили про п'яту хвилю коронавірусу. Підвищення рівня захворюваності у країні очікують вже у другій половині січня.

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Ліміт на зайняті місця у храмах

З огляду на це, священники закликали вірян дотримуватися коронавірусних обмежень під час святкових служб. На перебування у храмах, зокрема, поширюється ліміт у 30% зайнятих місць, окрім вакцинованих людей. Втім, у Вроцлавській єпархії, наприклад, священники не перевірятимуть сертифікати про щеплення та не вимагатимуть довідок.

Вірянам йтимуть назустріч

Натомість там планують подбати про належний аудіовізувальний супровід богослужінь. Це дозволить вірянам, які не заходять у храм, чути все, що відбуваються всередині. Отець Рафал Ковальські розповів, що деякі з парафій хочуть встановити на своїй території обігрівачі, аби людям було комфортніше перебувати там у холодну погоду. Він підкреслив, що священнослужителі повинні дотримуватися дистанції, носити захисні маски та дезінфікувати лави у перервах між службами.

Розпорядження, прохання чи накази не замінять нам розуміння того, що ми повинні підійти до відвідування храмів зі здоровим глуздом,

– наголосив отець.

Й додав, якщо у церкві вже зібрався натовп, то не варто заходити всередину. Краще постояти на вулиці. "У церквах кожен має зрозуміти такий заклик хоча б через любов до ближнього", – зауважив священнослужитель.

Зверніть увагу! Деякі з храмів збільшили кількість святкових богослужінь, аби уникнути скупчення людей. Крім цього, багато парафій транслюють богослужіння у прямому ефірі.

Заява польського МОЗ

Напередодні у польському Міністерстві охорони здоров'я закликали громадян надати перевагу святкуванням у вузькому колі родини. "Не святкуймо у великих групах, як ми робили це раніше: у ресторанах та готелях, часто разом з чужими нам людьми", – підкреслили там. Речник відомства говорив й про те, що важливо вакцинуватися проти коронавірусу.