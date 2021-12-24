Також політик нагадав, що варто подбати про те, аби поляків оточували провакциновані люди. Ще краще, якщо це будуть ті, кому вже вдалося отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

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Не святкуймо у великих групах, як ми робили це раніше: у ресторанах та готелях, часто разом з чужими нам людьми. Ми цього року закликаємо провести Святвечір та Різдво у колі найближчих,

– висловився Войцех Андрусевич.

Він нагадав, що зараз у Польщі апогей четвертої хвилі епідемії коронавірусу. Тому не на часі нехтувати будь-якими заходами безпеки.

Коронавірус в Польщі