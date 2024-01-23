Як відомо, з квітня права видаватимуть прямо в аеропорту. Щоправда, вони будуть тимчасові. Про це розповів міністр транспорту острівної держави Ласанта Алагіяванна.

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Шрі-Ланка видасть туристам тимчасові права водія прямо в аеропорту

Міжнародні посвідчення на Шрі-Ланці не діють. Щоб взяти в оренду авто чи скутер, потрібно потрапити до Департаменту автомобільного руху (DMT) біля Коломбо та пройти низку бюрократичних процедур.

Права за підсумком одержували не всі – лише близько 3500 осіб на рік. Але нові заходи дозволять зробити процес простішим.

З квітня 2024 року влада зробить кроки для полегшення видачі прав водія іноземцям — ліцензію на водіння планують видавати безпосередньо в аеропорту після прибуття.

Що саме знадобиться для отримання ланкійських посвідчень, поки що не уточнюють. Ймовірно, достатньо буде показати свої права та сплатити внесок.

Шрі-Ланка видасть туристам тимчасові права водія прямо в аеропорту / Фото Unsplash

Відомо, що нова послуга буде платною, але її вартість поки що не називається.

Українці можуть замовити доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи

Сервіси МВС України продовжують розширюватися. І для українців за кордоном з'являється більше можливостей також.

Українці за кордоном можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Які держави надають таку послугу – в матеріалі за посиланням.