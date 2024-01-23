Від потягів у Німеччині краще відмовитися наприкінці січня. Адже профспілка німецьких машиністів (GDL) анонсувала масштабний страйк, який триватиме аж 6 днів. Як це вплине на транспорт у країні та які вимоги висувають залізничники — далі в матеріалі.

Читайте також Все через страйки: в яких країнах скасують авіа та залізничні рейси в січні

Залізничну подорож краще не планувати

Востаннє залізничники протестували 2 тижні тому. Тоді 80% потягів у Німеччині зупинялися на 3 доби.

Працівники транспортної сфери будуть вимагати від залізничного концерну Deutsche Bahn поліпшення умов праці та вищих зарплат. У заяві профспілки GDL сказано, що страйк зачепить пасажирські перевезення державної компанії Deutsche Bahn з середи 24 січня (після 2:00) і до понеділка 29 січня (до 18:00). Вантажні потяги розпочнуть страйк на день раніше – 23 січня з 18:00.

Поки що точно не відомо, скільки саме рейсів скасують або перенесуть. Масштабні страйки по всій Німеччині ще у 2023 році анонсувала профспілка машиністів. Тоді вони провели два попереджувальні страйки, які тривали до 24 годин. Але вже на початку цього року організували першу велику акцію, яка спричинила транспортний колапс на 3 дні. В той час скасували близько 80% поїздів далекого прямування.

Транспортники вимагають переглянути умови роботи

Основними вимогами членів профспілки є підвищення заробітної плати та скорочення робочого часу з 38 до 35 годин на тиждень. Від другої вимоги Deutsche Bahn поки відмовляється категорично.

Раніше мандрівників і місцевих жителів попереджали, що у 2024 році в Німеччині можливі регулярні проблеми з поїздами. Передбачали часті скасування або затримки рейсів, оскільки працівники залізничної галузі попереджали, що будуть влаштовувати масштабні страйки постійно.

Нагадаємо, польські машиністи у Варшаві також вимагали підвищення зарплати. Компанія WKD оголосила страйк на 18 січня.