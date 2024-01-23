Как известно, с апреля права будут выдаваться прямо в аэропорту. Правда, они будут временными. Об этом рассказал министр транспорта островного государства Ласанта Алагияванна.

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Шри-Ланка выдаст туристам временные водительские права прямо в аэропорту

Международные удостоверения на Шри-Ланке бездействуют. Чтобы взять в аренду авто или скутер, нужно попасть в Департамент автомобильного движения (DMT) возле Коломбо и пройти ряд бюрократических процедур.

Права по итогу получали не все – всего около 3500 человек в год. Но новые меры позволят сделать процесс более простым.

С апреля 2024 года власти предпримут шаги для облегчения выдачи водительских прав иностранцам — лицензию на вождение планируют выдавать непосредственно в аэропорту по прибытии.

Что именно понадобится для получения ланкийских удостоверений, пока не уточняется. Вероятно, достаточно будет показать свои права и уплатить взнос.

Шри-Ланка выдаст туристам временные водительские права прямо в аэропорту / Фото Unsplash

Известно, что новая услуга будет платной, но ее стоимость пока не называется.

Украинцы могут заказать доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы

Сервисы МВД Украины продолжают расширяться. И для украинцев за границей появляется больше возможностей тоже.

Украинцы за границей могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Какие государства предоставляют такую услугу – в материале по ссылке.