Українці за кордоном можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Які держави надають таку послугу – далі в матеріалі.

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Українці подали близько 3 000 заявок

Останніми запустили цю послугу для громадян України в Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.

За майже 3 місяці від запровадження сервісу, отримали вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі,

– зазначив міністр внутрішніх справ України.

Замовлення можна зробити за декілька кліків. Для цього потрібно скористатися електронним Кабінетом водія.

Як замовити міжнародну доставку водійських прав:

увійти до Кабінету водія;

вказати причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити за послугу.

Нове посвідчення зазвичай доставляють замовнику до 15 днів.

Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною,

– підсумував Ігор Клименко.

У яких країнах можна отримати посвідчення водія через міжнародну доставку:

Польща

Німеччина

Угорщина

Молдова

Словаччина

Румунія

Іспанія

Литва

Латвія

Естонія

Чехія

Італія

Болгарія

Франція

Нідерланди

Туреччина

Австрія

Нагадаємо, що українці за кордоном також можуть скористатися послугами ДП "‎Документ". У таких центрах можна оформити або обміняти документи, в тому числі й посвідчення водія.