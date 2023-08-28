У столиці Італії зграї щурів атакували легендарний Колізей. Після цього місцева влада заявила, що вживає суворих заходів для боротьби з непроханими гостями.

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Пацюки заполонили Колізей

Фотографії гризунів поблизу Колізею почали публікувати туристи у соцмережах. Гості Рима побачили, що щури блукають у районах, які знаходяться зовсім поруч зі старовинним амфітеатром.

Ситуація з пацюками біля Колізею стала настільки серйозною, що довелось реагувати оперативно. Керівниця римської служби з вивезення сміття Сабріна Альфонсі повідомила: на вихідних розпочинається операція з порятунку району від нашестя щурів.

Комунальники розставили спеціальні пастки, поприбирали все сміття та перевірили каналізаційні люки на наявність гризунів. Зараз проблему з пацюками в Колізеї вдалося взяти під контроль. Але превентивні заходи будуть проводити і надалі, щоб ці неприємності не повторилися.

Боротьба комунальників зі щурами / Фото з фейсбуку Сабріни Альфонсі

За оцінками міської адміністрації, в Римі налічується близько 7 мільйонів щурів. Тобто їх удвічі більше, ніж самих мешканців Риму. Розмноженню щурів цього літа сприяла аномальна спека та сплеск туристичної активності.

Спека останніх днів і наплив туристів призвели до того, що на всіх територіях навколо амфітеатру, особливо в зелених зонах та під деревами, туристи викидають велику кількість сміття, в основному пластикових пляшок,

– пояснила Сабріна Альфонсі.

Італія страждає не лише від щурів

Італія цього літа дуже непросто переживає наплив туристів. Варто зазначити, що вони не завжди поводяться пристойно.

Наприклад, від рук туристів-вандалів днями постраждала історична пам'ятка Італії. Цього разу жертвою некультурних студентів з Німеччини став Коридор Вазарі у Флоренції. Вони намалювали на його стінах футбольне графіті.

Одним з останніх обурливих вчинків також став цей: туристка вирізала серце на Пізанській вежі. Для цього вона використала свій гострий браслет. 19-річну француженку затримала італійська поліція. Дівчина запевняє, що не задумувала нічого поганого, лише таким чином хотіла зізнатися своєму хлопцеві в коханні.

Тепер дівчині висувають звинувачення у завданні значної шкоди будівлі, що має історичне та культурне значення. Їй загрожує штраф у розмірі близько 2 000 євро або, за найгіршим сценарієм, один рік позбавлення волі.