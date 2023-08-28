В столице Италии крысы массово атаковали легендарный Колизей. После этого местные власти заявили, что принимают строгие меры для борьбы с незваными гостями.

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Крысы заполонили Колизей

Фотографии грызунов близ Колизея начали публиковать туристы в соцсетях. Гости Рима увидели, что крысы бродят в районах, которые находятся совсем рядом со старинным амфитеатром.

Ситуация с грызунами у Колизея стала настолько серьезной, что пришлось реагировать оперативно. Руководитель римской службы по вывозу мусора Сабрина Альфонси сообщила: на выходных начинается операция по спасению района от нашествия крыс.

Коммунальщики расставили специальные ловушки, убрали весь мусор и проверили канализационные люки на наличие грызунов. Сейчас проблему с крысами в Колизее удалось взять под контроль. Но превентивные мероприятия будут проводить и дальше, чтобы эти неприятности не повторились.

Борьба коммунальщиков с крысами / Фото с фейсбука Сабрины Альфонси

По оценкам городской администрации, в Риме насчитывается около 7 миллионов крыс. То есть их вдвое больше, чем самих жителей Рима. Размножению грызунов этим летом способствовала аномальная жара и всплеск туристической активности.

Жара последних дней и наплыв туристов привели к тому, что на всех территориях вокруг амфитеатра, особенно в зеленых зонах и под деревьями, туристы выбрасывают большое количество мусора, в основном пластиковых бутылок.

– объяснила Сабрина Альфонси.

Италия страдает не только от крыс

Италия этим летом очень тяжело переживает наплыв туристов. Следует отметить, что они не всегда ведут себя прилично.

Например, от рук туристов-вандалов на днях пострадал исторический памятник Италии. На этот раз жертвой некультурных студентов из Германии стал Коридор Вазари во Флоренции. Они нарисовали на его стенах футбольное граффити.

Одним из последних возмутительных поступков также стал этот: туристка вырезала сердце на Пизанской башне Для этого она использовала свой острый браслет. 19-летнюю француженку задержала итальянская полиция. Девушка уверяет, что не задумывала ничего плохого, только таким образом хотела признаться своему парню в любви.

Теперь девушке предъявляют обвинения в нанесении значительного ущерба зданию, имеющему историческое и культурное значение. Ей грозит штраф в размере около 2 000 евро или, по самому худшему сценарию, один год лишения свободы.