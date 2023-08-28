В Австрії мешканці міста Гальштат вийшли на акцію проти масового туризму. Вони посеред білого дня заблокували проїзд тунелем із плакатами та лозунгами, щоб їм дали спокійно пожити у власному домі.

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Гальштат проти туристів

У невеличкому Гальштаті, який входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проживають всього 700 людей. Але в розпал туристичного сезону його відвідують до 10 тисяч мандрівників лише за один день! Так, туризм є економічно дуже вигідним для міста, але з часом відвідувачів стало забагато.

Австрійцям набридли натовпи туристів, тому вони зібралися на акцію протесту. Місцеві жителі вимагали обмежити кількість мандрівників та заборонити екскурсійні автобуси після 17:00.

Щоб краще донести свої вимоги до влади, вони на 15 хвилин заблокували рух транспорту головним тунелем міста. На в'їзді до Гальштата утворився чималий затор, але акція пройшла без інцидентів чи затримань.

Австрійці перекрили тунель / Фото Hörmandinger

Гальштат з його мальовничими будиночками на березі прекрасного альпійського озера дійсно виглядає незабутньо. У 2006 році ця локація "‎засвітилася" у південнокорейській романтичній драмі, тому сюди кинулась хвиля туристів із Азії. Через 6 років у Китаї навіть побудували копію міста.

Краєвид Гальштата, який найбільше приваблює мандрівників / Фото Unsplash

Антиселфі паркан

Мандрівники приїздили сюди, перш за все, щоб зробити селфі або романтичне фото зі своєю половинкою на березі альпійського озера. Але не всім це вдавалося. Бо кмітливі австрійці придумали загородити фотозону з розкішним краєвидом … дерев'яним парканом.

Австрійці намагалися завадити туристам робити фото / Фото AFP

Так вони намагалися протестувати проти надмірного туризму, натовпів на вулиці та шумового забруднення донедавна спокійного альпійського міста. Але невдовзі паркан прибрали.

Мер Гальштата заявив, що спробує на третину скоротити кількість туристичних автобусів, які привозять мандрівників до міста.