Ще по 700 злотих для українців: у Польщі з'явилася нова соціальна програма

Ще одна благодійна організація зголосилася виплатити фінансову допомогу українцям у Польщі. Детальніше про нову соціальну програму та умови отримання коштів читайте у нашому матеріалі.

Йдеться про німецький фонд Diaconie Katastrophenhilfe, який виділить по 700 злотих (приблизно 4 500 гривень) на дорослого заявника та по 600 злотих (майже 3 900 гривень) – на кожного іншого члена сім'ї того, хто подавав заявку. Ці суми виплачуватимуть щомісяця впродовж трьох місяців. Грошова підтримка спрямована на громадян України, які опинилися в Польщі через російсько-українську війну.

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Вимоги до заявників на отримання коштів від Diaconie Katastrophenhilfe

підтвердження перетину українсько-польського кордону після 24 лютого 2022 року;

ваша сім'я ніде не працює в Польщі й не має жодного джерела прибутку.

Кошти від Diaconie Katastrophenhilfe – це альтернативний спосіб отримання виплат для біженців. Тобто ті, хто вже оформив допомогу від ООН Червоного хреста чи від будь-якої іншої благодійної організації, розраховувати на ці 700 (600) злотих не можуть. Але сюди не належать виплати від державних структур Польщі.

Також є додаткові вимоги:

ви чи ваші батьки перебуваєте в Польщі самі;

вам понад 65 років і ви перебуваєте в Польщі без родичів;

ви вагітні;

ви дбаєте про двох або більше дітей;

член вашої сім'ї має особливі потреби або хронічні чи важкі захворювання.

Які документи потрібні

паспорт, посвідчення особи або інший документ, що підтверджує особу заявника та членів його сім'ї.

будь-який документ, що підтверджує дату в'їзду до Польщі.

якщо йдеться про особливі потреби та/або захворювання, цей факт треба підтвердити.

Запити на отримання допомоги: на які запитання треба відповісти при реєстрації

Вказати номер PESEL.

Чи отримували ви будь-яку грошову допомогу від ООН чи будь-якого іншої організації?

Хто із членів вашої родини зараз працює в Польщі?

Критерій, який відповідає вашій сім'ї чи членам сім'ї?

Дата прибуття до Польщі?

Обрати місце офісу DKH.

Вказати особисті дані: ПІБ, дата народження, громадянство, стать, документ та його номер, телефон, e-mail, місце проживання в Польщі, кількість членів сім'ї.

Де ви живете/тип житла? Чи плануєте ви залишатись у Польщі на тривалий період (понад 6 місяців)?

Чи шукаєте роботу в Польщі?

Як ваші діти продовжують навчання?

Потрібно вибрати бажану дату відвідування офісу.

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Усі члени сім'ї, які мають право на допомогу, включаючи дітей, повинні особисто прийти до Реєстраційного центру DKH. В пріоритеті на грошову виплату — українці, які особливо цього потребують.Податися на отримання виплати можна за. При цьому, навіть реєстрація на участь у програмі не гарантує позитивної відповіді.