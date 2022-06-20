Йдеться про німецький фонд Diaconie Katastrophenhilfe, який виділить по 700 злотих (приблизно 4 500 гривень) на дорослого заявника та по 600 злотих (майже 3 900 гривень) – на кожного іншого члена сім'ї того, хто подавав заявку. Ці суми виплачуватимуть щомісяця впродовж трьох місяців. Грошова підтримка спрямована на громадян України, які опинилися в Польщі через російсько-українську війну.

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Важливо! Кошти від Diaconie Katastrophenhilfe – це альтернативний спосіб отримання виплат для біженців. Тобто ті, хто вже оформив допомогу від ООН, Червоного хреста чи від будь-якої іншої благодійної організації, розраховувати на ці 700 (600) злотих не можуть. Але сюди не належать виплати від державних структур Польщі.

Вимоги до заявників на отримання коштів від Diaconie Katastrophenhilfe

підтвердження перетину українсько-польського кордону після 24 лютого 2022 року;

ваша сім'я ніде не працює в Польщі й не має жодного джерела прибутку.

Також є додаткові вимоги:

ви чи ваші батьки перебуваєте в Польщі самі;

вам понад 65 років і ви перебуваєте в Польщі без родичів;

ви вагітні;

ви дбаєте про двох або більше дітей;

член вашої сім'ї має особливі потреби або хронічні чи важкі захворювання.

Які документи потрібні

паспорт, посвідчення особи або інший документ, що підтверджує особу заявника та членів його сім'ї.

будь-який документ, що підтверджує дату в'їзду до Польщі.

якщо йдеться про особливі потреби та/або захворювання, цей факт треба підтвердити.

Важливо! Усі члени сім'ї, які мають право на допомогу, включаючи дітей, повинні особисто прийти до Реєстраційного центру DKH. В пріоритеті на грошову виплату — українці, які особливо цього потребують.

Запити на отримання допомоги: на які запитання треба відповісти при реєстрації

Вказати номер PESEL.

Чи отримували ви будь-яку грошову допомогу від ООН чи будь-якого іншої організації?

Хто із членів вашої родини зараз працює в Польщі?

Критерій, який відповідає вашій сім'ї чи членам сім'ї?

Дата прибуття до Польщі?

Обрати місце офісу DKH.

Вказати особисті дані: ПІБ, дата народження, громадянство, стать, документ та його номер, телефон, e-mail, місце проживання в Польщі, кількість членів сім'ї.

Де ви живете/тип житла? Чи плануєте ви залишатись у Польщі на тривалий період (понад 6 місяців)?

Чи шукаєте роботу в Польщі?

Як ваші діти продовжують навчання?

Потрібно вибрати бажану дату відвідування офісу.

Зауважте! Податися на отримання виплати можна за посиланням. При цьому, навіть реєстрація на участь у програмі не гарантує позитивної відповіді.

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