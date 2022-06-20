Йдеться про німецький фонд Diaconie Katastrophenhilfe, який виділить по 700 злотих (приблизно 4 500 гривень) на дорослого заявника та по 600 злотих (майже 3 900 гривень) – на кожного іншого члена сім'ї того, хто подавав заявку. Ці суми виплачуватимуть щомісяця впродовж трьох місяців. Грошова підтримка спрямована на громадян України, які опинилися в Польщі через російсько-українську війну.
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Вимоги до заявників на отримання коштів від Diaconie Katastrophenhilfe
- підтвердження перетину українсько-польського кордону після 24 лютого 2022 року;
- ваша сім'я ніде не працює в Польщі й не має жодного джерела прибутку.
Також є додаткові вимоги:
- ви чи ваші батьки перебуваєте в Польщі самі;
- вам понад 65 років і ви перебуваєте в Польщі без родичів;
- ви вагітні;
- ви дбаєте про двох або більше дітей;
- член вашої сім'ї має особливі потреби або хронічні чи важкі захворювання.
Які документи потрібні
- паспорт, посвідчення особи або інший документ, що підтверджує особу заявника та членів його сім'ї.
- будь-який документ, що підтверджує дату в'їзду до Польщі.
- якщо йдеться про особливі потреби та/або захворювання, цей факт треба підтвердити.
Запити на отримання допомоги: на які запитання треба відповісти при реєстрації
- Вказати номер PESEL.
- Чи отримували ви будь-яку грошову допомогу від ООН чи будь-якого іншої організації?
- Хто із членів вашої родини зараз працює в Польщі?
- Критерій, який відповідає вашій сім'ї чи членам сім'ї?
- Дата прибуття до Польщі?
- Обрати місце офісу DKH.
- Вказати особисті дані: ПІБ, дата народження, громадянство, стать, документ та його номер, телефон, e-mail, місце проживання в Польщі, кількість членів сім'ї.
- Де ви живете/тип житла? Чи плануєте ви залишатись у Польщі на тривалий період (понад 6 місяців)?
- Чи шукаєте роботу в Польщі?
- Як ваші діти продовжують навчання?
- Потрібно вибрати бажану дату відвідування офісу.
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