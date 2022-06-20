Йдеться про німецький фонд Diaconie Katastrophenhilfe, який виділить по 700 злотих (приблизно 4 500 гривень) на дорослого заявника та по 600 злотих (майже 3 900 гривень) – на кожного іншого члена сім'ї того, хто подавав заявку. Ці суми виплачуватимуть щомісяця впродовж трьох місяців. Грошова підтримка спрямована на громадян України, які опинилися в Польщі через російсько-українську війну.

І ще Як українцям оформити бізнес у Польщі: два сценарії започаткування своєї справи за кордоном

Вимоги до заявників на отримання коштів від Diaconie Katastrophenhilfe

  • підтвердження перетину українсько-польського кордону після 24 лютого 2022 року;
  • ваша сім'я ніде не працює в Польщі й не має жодного джерела прибутку.

Також є додаткові вимоги:

  • ви чи ваші батьки перебуваєте в Польщі самі;
  • вам понад 65 років і ви перебуваєте в Польщі без родичів;
  • ви вагітні;
  • ви дбаєте про двох або більше дітей;
  • член вашої сім'ї має особливі потреби або хронічні чи важкі захворювання.

Які документи потрібні

  • паспорт, посвідчення особи або інший документ, що підтверджує особу заявника та членів його сім'ї.
  • будь-який документ, що підтверджує дату в'їзду до Польщі.
  • якщо йдеться про особливі потреби та/або захворювання, цей факт треба підтвердити.

Запити на отримання допомоги: на які запитання треба відповісти при реєстрації

  • Вказати номер PESEL.
  • Чи отримували ви будь-яку грошову допомогу від ООН чи будь-якого іншої організації?
  • Хто із членів вашої родини зараз працює в Польщі?
  • Критерій, який відповідає вашій сім'ї чи членам сім'ї?
  • Дата прибуття до Польщі?
  • Обрати місце офісу DKH.
  • Вказати особисті дані: ПІБ, дата народження, громадянство, стать, документ та його номер, телефон, e-mail, місце проживання в Польщі, кількість членів сім'ї.
  • Де ви живете/тип житла? Чи плануєте ви залишатись у Польщі на тривалий період (понад 6 місяців)?
  • Чи шукаєте роботу в Польщі?
  • Як ваші діти продовжують навчання?
  • Потрібно вибрати бажану дату відвідування офісу.

Джонсон прогнозує затяжну війну в Україні та звернувся до Заходу: дивіться відео