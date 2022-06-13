В Польщі діє не одна програма з підтримки українців через війну в Україні, серед яких і урядові, і від різних інших гуманітарних організацій. Крім цього, допомогу біженцям надає й Польський Червоний Хрест (PCK). Мовиться про грошову виплату від цієї організації у розмірі 710 злотих.

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Як отримати 710 злотих від Червоного Хреста в Польщі

Насамперед звернутися по фінансову допомогу до PCK можуть ті громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого та які ще не отримували кошти від жодної іншої гуманітарної організації (наприклад, UNHCR чи IRC). Крім цього, потрібно відповідати одному з цих критеріїв:

в сім'ї повинна бути неповнолітня дитина або літня людина, якій за 50 років;

сім'я, що складається виключно з осіб віком понад 50 років;

мати не менше двох утриманців (молодше 18 або старше 50 років);

мати у сім'ї одну чи кількох осіб з особливими потребами (наприклад, осіб із фізичними чи розумовими вадами, психічними захворюваннями).

Важливо! Наразі програма допомоги спрямована на українців, які проживають лише у Лодзі.

Як стати учасником програми

Так, зареєструватися для отримання коштів від Польского Червоного Хреста можна лише у спеціальному мобільному додатку. Він доступний і в Google Play, і в AppStore.

Умови виплат від PCK

Гуманітарна організація виділяє 710 злотих на ту особу, яка подала заявку, та по 610 злотих на кожного члена сім'ї (максимально до п'яти осіб). Ці кошти надходитимуть на рахунок українців впродовж 4 місяці.

Але попередньо потрібно навідатися до одного з відділень компанії MoneyGram, де кожен член сім'ї повинен пред'явити посвідчення особи. Для цього згодиться паспорт, ID-картка, права водія або документ про тимчасовий захист.

Якщо є рахунок в одному з цих банків: PrivatBank, MonoBank, OschadBank або A-Bank, то гроші можуть надіслати прямо на ваш рахунок. Якщо ж ні, то слід очікувати відповіді (на це може піти до двох тижнів) із зазначенням дати та місця, куди потрібно буде прийти для підтвердження особи та отримання готівки.

До слова! Детальнішу інформацію можна дізнатися за безкоштовним номером телефону: +48 800 088 136.

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