Речь идет о немецком фонде Diaconie Katastrophenhilfe, который выделит по 700 злотых (примерно 4 500 гривен) на взрослого заявителя и по 600 злотых (почти 3 900 гривен) – на каждого другого члена семьи подающего заявку. Эти суммы будут выплачиваться ежемесячно в течение трех месяцев. Денежная поддержка направлена ​​на граждан Украины, оказавшихся в Польше из-за российско-украинской войны.

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Требования к заявителям на получение средств от Diaconie Katastrophenhilfe

  • подтверждение пересечения украинско-польской границы после 24 февраля 2022;
  • ваша семья нигде не работает в Польше и не имеет никакого источника дохода.

Также есть дополнительные требования:

  • вы или ваши родители находятся в Польше сами;
  • вам больше 65 лет и вы находитесь в Польше без родственников;
  • вы беременны;
  • вы заботитесь о двух или более детях;
  • член вашей семьи имеет особые нужды или хронические или тяжелые болезни.

Какие документы нужны

  • паспорт, удостоверение личности или другой документ, подтверждающий личность заявителя и членов его семьи.
  • любой документ, подтверждающий дату въезда в Польшу.
  • если речь идет об особых потребностях и/или заболеваниях, этот факт нужно подтвердить.

Запросы на получение помощи: на какие вопросы следует ответить при регистрации

  • Указать номер PESEL.
  • Получали ли вы какую-либо денежную помощь от ООН или любой другой организации?
  • Кто из членов вашей семьи сейчас работает в Польше?
  • Критерий, отвечающий вашей семье или членам семьи?
  • Дата прибытия в Польшу?
  • Выбрать место офиса DKH.
  • Указать личные данные: ФИО, дата рождения, гражданство, пол, документ и его номер, телефон, e-mail, место жительства в Польше, количество членов семьи.
  • Где вы живете/тип жилья? Планируете ли вы оставаться в Польше на длительный период (более 6 месяцев)?
  • Ищете работу в Польше?
  • Как ваши дети продолжают обучение?
  • Необходимо выбрать желаемую дату посещения офиса.

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