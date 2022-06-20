Речь идет о немецком фонде Diaconie Katastrophenhilfe, который выделит по 700 злотых (примерно 4 500 гривен) на взрослого заявителя и по 600 злотых (почти 3 900 гривен) – на каждого другого члена семьи подающего заявку. Эти суммы будут выплачиваться ежемесячно в течение трех месяцев. Денежная поддержка направлена на граждан Украины, оказавшихся в Польше из-за российско-украинской войны.
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Требования к заявителям на получение средств от Diaconie Katastrophenhilfe
- подтверждение пересечения украинско-польской границы после 24 февраля 2022;
- ваша семья нигде не работает в Польше и не имеет никакого источника дохода.
Также есть дополнительные требования:
- вы или ваши родители находятся в Польше сами;
- вам больше 65 лет и вы находитесь в Польше без родственников;
- вы беременны;
- вы заботитесь о двух или более детях;
- член вашей семьи имеет особые нужды или хронические или тяжелые болезни.
Какие документы нужны
- паспорт, удостоверение личности или другой документ, подтверждающий личность заявителя и членов его семьи.
- любой документ, подтверждающий дату въезда в Польшу.
- если речь идет об особых потребностях и/или заболеваниях, этот факт нужно подтвердить.
Запросы на получение помощи: на какие вопросы следует ответить при регистрации
- Указать номер PESEL.
- Получали ли вы какую-либо денежную помощь от ООН или любой другой организации?
- Кто из членов вашей семьи сейчас работает в Польше?
- Критерий, отвечающий вашей семье или членам семьи?
- Дата прибытия в Польшу?
- Выбрать место офиса DKH.
- Указать личные данные: ФИО, дата рождения, гражданство, пол, документ и его номер, телефон, e-mail, место жительства в Польше, количество членов семьи.
- Где вы живете/тип жилья? Планируете ли вы оставаться в Польше на длительный период (более 6 месяцев)?
- Ищете работу в Польше?
- Как ваши дети продолжают обучение?
- Необходимо выбрать желаемую дату посещения офиса.
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