Речь идет о немецком фонде Diaconie Katastrophenhilfe , который выделит по 700 злотых (примерно 4 500 гривен) на взрослого заявителя и по 600 злотых (почти 3 900 гривен) – на каждого другого члена семьи подающего заявку. Эти суммы будут выплачиваться ежемесячно в течение трех месяцев. Денежная поддержка направлена ​​на граждан Украины, оказавшихся в Польше из-за российско-украинской войны.

И еще Как украинцам оформить бизнес в Польше: два сценария начала своего дела за границей

Важно! Денежные средства от Diaconie Katastrophenhilfe – это альтернативный способ получения выплат для беженцев. То есть те, кто уже оформил помощь от ООН, Красного креста или любой другой благотворительной организации, рассчитывать на эти 700 (600) злотых не могут. Но сюда не входят выплаты от государственных структур Польши.

Требования к заявителям на получение средств от Diaconie Katastrophenhilfe

подтверждение пересечения украинско-польской границы после 24 февраля 2022;

ваша семья нигде не работает в Польше и не имеет никакого источника дохода.

Также есть дополнительные требования:

вы или ваши родители находятся в Польше сами;

вам больше 65 лет и вы находитесь в Польше без родственников;

вы беременны;

вы заботитесь о двух или более детях;

член вашей семьи имеет особые нужды или хронические или тяжелые болезни.

Какие документы нужны

паспорт, удостоверение личности или другой документ, подтверждающий личность заявителя и членов его семьи.

любой документ, подтверждающий дату въезда в Польшу.

если речь идет об особых потребностях и/или заболеваниях, этот факт нужно подтвердить.

Важно! Все члены семьи, имеющие право на помощь, включая детей, должны лично прийти в Регистрационный центр DKH. В приоритете на денежную выплату — украинцы, которые в этом особенно нуждаются.

Запросы на получение помощи: на какие вопросы следует ответить при регистрации

Указать номер PESEL.

Получали ли вы какую-либо денежную помощь от ООН или любой другой организации?

Кто из членов вашей семьи сейчас работает в Польше?

Критерий, отвечающий вашей семье или членам семьи?

Дата прибытия в Польшу?

Выбрать место офиса DKH.

Указать личные данные: ФИО, дата рождения, гражданство, пол, документ и его номер, телефон, e-mail, место жительства в Польше, количество членов семьи.

Где вы живете/тип жилья? Планируете ли вы оставаться в Польше на длительный период (более 6 месяцев)?

Ищете работу в Польше?

Как ваши дети продолжают обучение?

Необходимо выбрать желаемую дату посещения офиса.

Примите во внимание! Податься на получение выплаты можно по ссылке . При этом даже регистрация на участие в программе не гарантирует положительного ответа.