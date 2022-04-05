Йдеться про короткострокову грошову допомогу для українців у Польщі в розмірі 700 злотих (майже 5 тисяч гривень). Процедура отримання коштів від ООН дуже проста. Читайте далі та дізнайтеся, хто може оформити заявку на виплату та як це зробити.

До теми Соціальна допомога українським біженцям у Польщі: як отримати

Хто може отримати матеріальну допомогу від ООН

Виплачуватимуть кошти біженцям з України, які перетнули кордон саме з Польщею після 24 лютого. Розраховувати на додаткову допомогу можуть 4 осіб з однієї сім'ї. Однак є певні умови: перший член сім'ї отримає 700 злотих, а усі решта – 610 злотих.

Як податися на 700 злотих

Заповніть анкету, яка доступна за цим посиланням . Це буде вашою реєстрацією.

яка доступна за цим . Це буде вашою реєстрацією. Тоді вам прийде SMS , у якому вам повідомлять про місце й час, де та коли потрібно буде підтвердити свою особу, факт перетину кордону та здати відбитки пальців.

, у якому вам повідомлять про місце й час, де та коли потрібно буде Після підтвердження ви знову отримаєте SMS, цього разу з кодом BLIK. З його допомогою ви зможете зняти свої гроші у будь-якому банкоматі протягом 7 днів.

Зверніть увагу! На сьогодні такі центри з оброблення заявок на виплату від ООН є лише у Варшаві.

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