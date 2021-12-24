Ще одна провінція Канади шукає спеціалістів у сфері охорони здоров'я

Канадська провінція Саскачеван оголосила конкурс для фахівців галузі охорони здоров'я. Кандидати матимуть можливість отримати запрошення на роботу та іммігрувати до Канади.

Анкета дозволить представникам провінції відібрати кандидатів, які з більшою ймовірністю виявляться затребуваними на місцевому ринку праці.

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Претенденти, які подали заявку, зможуть отримати пропозицію щодо роботи від роботодавців Саскачевана. У цьому випадку вони матимуть можливість подати заявку на імміграцію за провінційною програмою для кандидатів із пропозицією про роботу або за новою пілотною програмою для затребуваних працівників.

У межах набору приймаються заявки від кандидатів із такими професіями:

спеціалісти з управління медичною інформацією;

зареєстровані медсестри;

працівники первинної медико-санітарної допомоги;

фармацевти;

аудіологи та логопеди;

фізіотерапевти;

професійні терапевти;

технологи медичної лабораторії;

медичні лаборанти та асистенти патологоанатомів;

технологи радіаційної медицини;

медичні технології та техніки;

зубні техніки, лаборанти;

ліцензовані практикуючі медсестри, парамедики;

технічні професії у терапії та діагностиці;

помічники медсестер та санітари;

психологи.

Додамо, що у Канаді рівень життя населення є одним із найвищих у світі. Країна активно залучає іноземних представників робітничих професій, яких не вистачає серед місцевих. Спрощена міграційна політика для таких фахівців приваблює багатьох іноземців. Про те, як знайти роботу у Канаді українцю та яку зарплату можна отримувати – далі у матеріалі.