Анкета дозволить представникам провінції відібрати кандидатів, які з більшою ймовірністю виявляться затребуваними на місцевому ринку праці.
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Претенденти, які подали заявку, зможуть отримати пропозицію щодо роботи від роботодавців Саскачевана. У цьому випадку вони матимуть можливість подати заявку на імміграцію за провінційною програмою для кандидатів із пропозицією про роботу або за новою пілотною програмою для затребуваних працівників.
У межах набору приймаються заявки від кандидатів із такими професіями:
- спеціалісти з управління медичною інформацією;
- зареєстровані медсестри;
- працівники первинної медико-санітарної допомоги;
- фармацевти;
- аудіологи та логопеди;
- фізіотерапевти;
- професійні терапевти;
- технологи медичної лабораторії;
- медичні лаборанти та асистенти патологоанатомів;
- технологи радіаційної медицини;
- медичні технології та техніки;
- зубні техніки, лаборанти;
- ліцензовані практикуючі медсестри, парамедики;
- технічні професії у терапії та діагностиці;
- помічники медсестер та санітари;
- психологи.
Додамо, що у Канаді рівень життя населення є одним із найвищих у світі. Країна активно залучає іноземних представників робітничих професій, яких не вистачає серед місцевих. Спрощена міграційна політика для таких фахівців приваблює багатьох іноземців. Про те, як знайти роботу у Канаді українцю та яку зарплату можна отримувати – далі у матеріалі.