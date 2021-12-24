Анкета дозволить представникам провінції відібрати кандидатів, які з більшою ймовірністю виявляться затребуваними на місцевому ринку праці.

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Претенденти, які подали заявку, зможуть отримати пропозицію щодо роботи від роботодавців Саскачевана. У цьому випадку вони матимуть можливість подати заявку на імміграцію за провінційною програмою для кандидатів із пропозицією про роботу або за новою пілотною програмою для затребуваних працівників.

У межах набору приймаються заявки від кандидатів із такими професіями:

  • спеціалісти з управління медичною інформацією;
  • зареєстровані медсестри;
  • працівники первинної медико-санітарної допомоги;
  • фармацевти;
  • аудіологи та логопеди;
  • фізіотерапевти;
  • професійні терапевти;
  • технологи медичної лабораторії;
  • медичні лаборанти та асистенти патологоанатомів;
  • технологи радіаційної медицини;
  • медичні технології та техніки;
  • зубні техніки, лаборанти;
  • ліцензовані практикуючі медсестри, парамедики;
  • технічні професії у терапії та діагностиці;
  • помічники медсестер та санітари;
  • психологи.

Додамо, що у Канаді рівень життя населення є одним із найвищих у світі. Країна активно залучає іноземних представників робітничих професій, яких не вистачає серед місцевих. Спрощена міграційна політика для таких фахівців приваблює багатьох іноземців. Про те, як знайти роботу у Канаді українцю та яку зарплату можна отримувати – далі у матеріалі.