Анкета позволит представителям провинции отобрать кандидатов, которые с большей вероятностью окажутся востребованными на местном рынке труда.
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Претенденты, подавшие заявку, смогут получить предложение о работе от работодателей Саскачевана. В этом случае они смогут подать заявку на иммиграцию по провинциальной программе для кандидатов с предложением о работе или по новой пилотной программе для востребованных работников.
В рамках набора принимаются заявки от кандидатов со следующими профессиями:
- специалисты по управлению медицинской информацией;
- зарегистрированные медсестры;
- работники первичной медико-санитарной помощи;
- фармацевты;
- аудиологи и логопеды;
- физиотерапевты;
- профессиональные терапевты;
- технологи медицинской лаборатории;
- медицинские лаборанты и ассистенты патологоанатомов;
- технологи радиационной медицины;
- медицинские технологии и техника;
- зубные техники, лаборанты;
- лицензированные практикующие медсестры, парамедики;
- технические профессии по терапии и диагностике;
- помощники медсестер и санитары;
- психологи.
Добавим, что в Канаде уровень жизни населения является одним из самых высоких в мире. Страна активно привлекает иностранных представителей рабочих профессий, недостающих среди местных. Упрощенная миграционная политика для таких специалистов привлекает многих иностранцев. О том, как найти работу в Канаде украинцу и какую зарплату можно получать, далее в материале.