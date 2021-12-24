Анкета позволит представителям провинции отобрать кандидатов, которые с большей вероятностью окажутся востребованными на местном рынке труда.

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Претенденты, подавшие заявку, смогут получить предложение о работе от работодателей Саскачевана. В этом случае они смогут подать заявку на иммиграцию по провинциальной программе для кандидатов с предложением о работе или по новой пилотной программе для востребованных работников.

В рамках набора принимаются заявки от кандидатов со следующими профессиями:

специалисты по управлению медицинской информацией;

зарегистрированные медсестры;

работники первичной медико-санитарной помощи;

фармацевты;

аудиологи и логопеды;

физиотерапевты;

профессиональные терапевты;

технологи медицинской лаборатории;

медицинские лаборанты и ассистенты патологоанатомов;

технологи радиационной медицины;

медицинские технологии и техника;

зубные техники, лаборанты;

лицензированные практикующие медсестры, парамедики;

технические профессии по терапии и диагностике;

помощники медсестер и санитары;

психологи.

Актуально! Список актуальных вакансий можно посмотреть на сайте канадской провинции.

Добавим, что в Канаде уровень жизни населения является одним из самых высоких в мире. Страна активно привлекает иностранных представителей рабочих профессий, недостающих среди местных. Упрощенная миграционная политика для таких специалистов привлекает многих иностранцев. О том, как найти работу в Канаде украинцу и какую зарплату можно получать, далее в материале.