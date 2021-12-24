Анкета позволит представителям провинции отобрать кандидатов, которые с большей вероятностью окажутся востребованными на местном рынке труда.

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Претенденты, подавшие заявку, смогут получить предложение о работе от работодателей Саскачевана. В этом случае они смогут подать заявку на иммиграцию по провинциальной программе для кандидатов с предложением о работе или по новой пилотной программе для востребованных работников.

В рамках набора принимаются заявки от кандидатов со следующими профессиями:

  • специалисты по управлению медицинской информацией;
  • зарегистрированные медсестры;
  • работники первичной медико-санитарной помощи;
  • фармацевты;
  • аудиологи и логопеды;
  • физиотерапевты;
  • профессиональные терапевты;
  • технологи медицинской лаборатории;
  • медицинские лаборанты и ассистенты патологоанатомов;
  • технологи радиационной медицины;
  • медицинские технологии и техника;
  • зубные техники, лаборанты;
  • лицензированные практикующие медсестры, парамедики;
  • технические профессии по терапии и диагностике;
  • помощники медсестер и санитары;
  • психологи.

Добавим, что в Канаде уровень жизни населения является одним из самых высоких в мире. Страна активно привлекает иностранных представителей рабочих профессий, недостающих среди местных. Упрощенная миграционная политика для таких специалистов привлекает многих иностранцев. О том, как найти работу в Канаде украинцу и какую зарплату можно получать, далее в материале.