Спрощена міграційна політика для таких фахівців приваблює багатьох іноземців. Вакансії у сфері будівництва є одними із найактуальніших. Про те, як знайти роботу у Канаді українцю та яку зарплату можна отримувати – далі у матеріалі.

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Мінімальна зарплата у Канаді

Мінімальна заробітна плата у Канаді встановлена на рівні 1 560 канадських доларів. Таку суму отримують працівники без належної освіти або ж низькокваліфіковані фахівці.

Мінімальна ставка погодинно відрізняється в залежності від провінції Канади. Відтак, найнижча ставка у Саскачевані (близько 11 доларів на годину), а найвища – в Онтаріо (14 доларів на годину).

Найзатребуваніші професії

У Канаді найбільше бракує таких спеціалістів:

  • механіків та інженерів;
  • програмістів;
  • медичного персоналу та лікарів;
  • будівельників;
  • водіїв;
  • мулярів;
  • теслярів;
  • бетонярів та плиточників;
  • сантехніків та електриків;
  • зварювальників та слюсарів.

Канаді бракує спеціалістів робітничих професій / Фото Pexels

Умови проживання та роботи

В середньому на працівників затребуваних професій чекають такі умови проживання та роботи:

  • робочий графік у межах 40 – 45 годин на тиждень;
  • середній заробіток у понад 22 тисячі доларів щороку, з вирахуванням податків – від 19 тисяч;
  • виплати у розмірі півтори ставки за понаднормові; 
  • оренда двокімнатної квартири за 700 – 800 доларів на місяць;
  • витрати на проїзні для громадського транспорту в середньому 100 доларів щомісяця;
  • можливість міграції з сім'єю (у такому випадку можна претендувати на соціальні виплати на утримання дітей від держави).

Подавати документи на отримання постійного місця проживання у Канаді можна через рік безперервної роботи на одному із підприємств країни.

Рівень зарплати робітничих професій

У Канаді середні заробітки спеціалістів робітничих професій такі:

  • зварювальник та електрик – від 40 до 80 тисяч доларів США на рік;
  • кранівник – 30 доларів за годину роботи;
  • механік з досвідом роботи – 75 тисяч доларів на рік;
  • будівельники різних напрямків – від 30 доларів за годину роботи.

Які зарплати у Канаді / Фото Pexels

Як знайти роботу в Канаді

Знайти підходящу вакансію можна за допомогою:

  • державних програм з працевлаштування;
  • імміграції в Канаду зі статусом біженця;
  • навчаючись або стажуючись у Канаді.

Шукати актуальні вакансії у Канаді можна на таких сайтах:

  • canadajobs.com;
  • eluta.ca;
  • monster.ca;
  • workopolis.com;
  • ca.indeed.com.

Як працевлаштуватися у Канаді

Для успішного працевлаштування на посаду з хорошими умовами та високою зарплатою, іноземцям знадобиться:

  • офіційне підтвердження досвіду роботи у подібній галузі (наприклад, запис у трудовій книжці);
  • освіта;
  • знання англійської або французької мови на базовому рівні.

Перед виїздом робочим мігрантам знадобиться такий пакет документів:

  • медична довідка про стан здоров'я;
  • договір, укладений з канадським роботодавцем;
  • підтвердження з Міністерства праці Канади, що роботодавець має право наймати на фірму іноземців;
  • трудова книжка з України, дипломи, сертифікати про здобуття кваліфікації тощо;
  • підтвердження рівня знання мови (не у всіх випадках);
  • довідка про відсутність судимості;
  • рекомендації від попередніх роботодавців (за наявності);
  • виписка з банківського рахунку про наявність необхідних фінансів для подорожі.

Необхідний пакет документів / Фото Unsplash

В середньому договори з канадськими роботодавцями укладаються на термін від одного до двох років з можливістю їх продовження. 

Етапи працевлаштування:

  • складання та надсилання резюме;
  • співбесіда з роботодавцем (зазвичай по скайпу);
  • уточнення умов та підписання контракту;
  • оформлення та отримання візи, пошук житла та виїзд.