Спрощена міграційна політика для таких фахівців приваблює багатьох іноземців. Вакансії у сфері будівництва є одними із найактуальніших. Про те, як знайти роботу у Канаді українцю та яку зарплату можна отримувати – далі у матеріалі.
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Мінімальна зарплата у Канаді
Мінімальна заробітна плата у Канаді встановлена на рівні 1 560 канадських доларів. Таку суму отримують працівники без належної освіти або ж низькокваліфіковані фахівці.
Мінімальна ставка погодинно відрізняється в залежності від провінції Канади. Відтак, найнижча ставка у Саскачевані (близько 11 доларів на годину), а найвища – в Онтаріо (14 доларів на годину).
Найзатребуваніші професії
У Канаді найбільше бракує таких спеціалістів:
- механіків та інженерів;
- програмістів;
- медичного персоналу та лікарів;
- будівельників;
- водіїв;
- мулярів;
- теслярів;
- бетонярів та плиточників;
- сантехніків та електриків;
- зварювальників та слюсарів.
Канаді бракує спеціалістів робітничих професій / Фото Pexels
Умови проживання та роботи
В середньому на працівників затребуваних професій чекають такі умови проживання та роботи:
- робочий графік у межах 40 – 45 годин на тиждень;
- середній заробіток у понад 22 тисячі доларів щороку, з вирахуванням податків – від 19 тисяч;
- виплати у розмірі півтори ставки за понаднормові;
- оренда двокімнатної квартири за 700 – 800 доларів на місяць;
- витрати на проїзні для громадського транспорту в середньому 100 доларів щомісяця;
- можливість міграції з сім'єю (у такому випадку можна претендувати на соціальні виплати на утримання дітей від держави).
Подавати документи на отримання постійного місця проживання у Канаді можна через рік безперервної роботи на одному із підприємств країни.
Рівень зарплати робітничих професій
У Канаді середні заробітки спеціалістів робітничих професій такі:
- зварювальник та електрик – від 40 до 80 тисяч доларів США на рік;
- кранівник – 30 доларів за годину роботи;
- механік з досвідом роботи – 75 тисяч доларів на рік;
- будівельники різних напрямків – від 30 доларів за годину роботи.
Які зарплати у Канаді / Фото Pexels
Як знайти роботу в Канаді
Знайти підходящу вакансію можна за допомогою:
- державних програм з працевлаштування;
- імміграції в Канаду зі статусом біженця;
- навчаючись або стажуючись у Канаді.
Шукати актуальні вакансії у Канаді можна на таких сайтах:
- canadajobs.com;
- eluta.ca;
- monster.ca;
- workopolis.com;
- ca.indeed.com.
Як працевлаштуватися у Канаді
Для успішного працевлаштування на посаду з хорошими умовами та високою зарплатою, іноземцям знадобиться:
- офіційне підтвердження досвіду роботи у подібній галузі (наприклад, запис у трудовій книжці);
- освіта;
- знання англійської або французької мови на базовому рівні.
Перед виїздом робочим мігрантам знадобиться такий пакет документів:
- медична довідка про стан здоров'я;
- договір, укладений з канадським роботодавцем;
- підтвердження з Міністерства праці Канади, що роботодавець має право наймати на фірму іноземців;
- трудова книжка з України, дипломи, сертифікати про здобуття кваліфікації тощо;
- підтвердження рівня знання мови (не у всіх випадках);
- довідка про відсутність судимості;
- рекомендації від попередніх роботодавців (за наявності);
- виписка з банківського рахунку про наявність необхідних фінансів для подорожі.
Необхідний пакет документів / Фото Unsplash
В середньому договори з канадськими роботодавцями укладаються на термін від одного до двох років з можливістю їх продовження.
Етапи працевлаштування:
- складання та надсилання резюме;
- співбесіда з роботодавцем (зазвичай по скайпу);
- уточнення умов та підписання контракту;
- оформлення та отримання візи, пошук житла та виїзд.