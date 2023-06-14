Сезонна робота у Польщі: скільки можна заробити і в яких галузях
Джерело:businessinsider.com.pl
Не всі іноземці проживають у Польщі на постійній основі, тому і роботу обирають різну, зокрема, не за довгостроковим контрактом. Більшість влаштовуються на сезонні роботи, по закінченню яких повертаються додому.
Сезонна робота в Польщі
Вже в травні ринок праці заповнили вакансії в галузях сільського господарства, садівництва та будівництва – тут працівників чекають найбільше. Експерти визначили, скільки у 2023 році пропонують роботодавці на сезонній роботі в Польщі.
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Наприклад, відповідно до аналізу, продавець у магазині зможе заробити від 18 до 22 злотих на годину. Трохи більше (до 24 злотих на годину) можна заробити на пляжах. Офіціанти можуть заробити так само, однак у цьому випадку ще можна розраховувати на чайові. Найбільшу зарплату виплачують інструктором з серфінгу – аж до 50 злотих на годину.
Загалом рейтинг зарплат на сезонних роботах в Польщі виглядає так:
- Інструктор з серфінгу – від 25 до 50 злотих на годину;
- Працівник на будівництві – від 20 до 35 злотих на годину;
- Аніматор/ка – від 20 до 28 злотих на годину;
- Працівник у сільському господарстві – від 18 до 25 злотих на годину;
- Працівник в галузі вирощування сільгоспкультур – від 18 до 25 злотих на годину;
- Опікун/ка для дітей (няня) – від 18 до 25 злотих на годину;
- Працівник на фестивалях музичних – від 18 до 25 злотих на годину;
- Працівник малої гастрономії – від 18 до 25 злотих на годину;
- Працівник в готелі / центрі відпочинку – від 18 до 24,5 злотих на годину;
- Офіціант/ка – від 18 до 24 злотих на годину;
- Працівник на пляжі – від 18 до 24 злотих на годину;
- Працівник сезонний в магазині – від 18 до 22 злотих на годину.
У Німеччині бракує робочої сили
Держава закриває цю потребу завдяки працівникам з інших країн. Серед них і українці. Робоча криза вже вплинула на 1/6 частину абсолютно всіх професій у країні.
У яких галузях у Німеччині найгостріший дефіцит кадрів і на які вакансії варто звернути увагу українцям — читайте за посиланням.