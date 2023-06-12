Так, дослідницький інститут Pollste провів дослідження рівня підтримки серед поляків українцям. Результати показали, що рівень солідарності залишається високим. За підтримку висловилися дві треті опитаних.

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На запитання, чи слід продовжувати допомагати українцям, 65% респондентів відповіли "так". Проти висловилися 35% опитаних. Дослідження провели 30 – 31 травня, опитали 1 006 дорослих поляків.

Згідно з попередніми оцінками, у Польщі перебувають 2 мільйони українців, половина з яких – біженці. Загалом від початку війни тимчасовий захист у цій країні отримали понад 1,5 мільйона наших громадян.

Брати поляки – так українці говорять про нас з перших днів початку війни. В офіційних і приватних контактах українські науковці часто дякують полякам, а також польській владі за допомогу. Цю подяку можна знайти і в анкетах, які заповнювали біженці,

– написав професор Пйотр Длугош.

Він наголошує, що, за даними Польського економічного інституту, поляки витратили на допомогу українцям близько 10 мільярдів злотих, а польська держава – 15,9 мільярда злотих. Станом на зараз, обсяг допомоги може становити близько 1% ВВП держави.

Чи готові поляки досі допомагати українцям​ / Фото UnSplash

Крім того, Длугош переконує, що польська допомога для українців і України є значною. Залучення до допомоги суспільства, держави, різних установ та організацій призводить до зростання симпатії українців до поляків. Можна сказати, що Польща склала іспит на солідарність і підтримку сусіда, який зазнав жорстокого нападу.

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