Сезонная работа в Польше

Уже в мае рынок труда заполнили вакансии в сельском хозяйстве, садоводстве и строительстве – здесь работников ждут больше всего. Эксперты определили, сколько в 2023 году предлагают работодатели на сезонной работе в Польше.

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