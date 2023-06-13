У маленькій будівельній компанії Шимона Яневського в Польщі працювало 10 українців, але почалася війна, і все змінилося.

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У мене більше немає жодного українського працівника. Вони були опорою моєї компанії,

– каже чоловік.

Робітники його компанії поїхали в Україну в січні 2022 року, щоб побачитися зі своїми родинами. Через місяць Росія вдерлася в їхню країну, і вони більше не повернулися. Яневський – далеко не єдиний польський підприємець, який втратив українських працівників через війну.

Роботодавці повідомляють, що деякі галузі ризикують втратити робочу силу. Найбільше постраждав польський будівельний сектор.

За офіційними даними, понад 300 000 українців мали посвідки на проживання в Польщі до повномасштабної війни, хоча реальною кількістю українців, які тоді жили у Польщі, вважається приблизно 1,5 мільйона.

Найбільший брак робочої сили у будівельному секторі / Фото UnSplash

Дефіцит робочої сили посилюється – не єдина проблема. До цього додаються й інші серйозні проблеми, викликані війною: різке зростання цін на матеріали, паливо, цемент, є дефіцит інших основних продуктів через розрив ланцюгів постачання.

Які робітничі професії найбільш потрібні в Польщі

З 1 січня 2023 року мінімальна зарплата у Польщі становить 3 490 злотих брутто (29 665 гривень). Якщо говорити про нетто, то це мінімум 2 709,48 злотих (23 030 гривень). З липня 2023 року "мінімалка" у Польщі має вирости ще раз. Тоді буде становити 2 783,86 злотих нетто.

Ось деякі робітничі професії, які найбільше мають попит у Польщі:

електрик: зарплата може коливатися від 3 000 до 7 000 злотих на місяць;

зарплата може коливатися від 3 000 до 7 000 злотих на місяць; слюсар: від 2 800 до 6 000 злотих;

від 2 800 до 6 000 злотих; муляр: від 2 700 до 5 700 злотих;

від 2 700 до 5 700 злотих; столяр: від 2 700 до 5 000 злотих;

від 2 700 до 5 000 злотих; зварювальник: від 2 800 до 6 200 злотих;

від 2 800 до 6 200 злотих; механік: 2 800 до 6 800 злотих;

2 800 до 6 800 злотих; водій вантажівки: від 2 900 до 5 800 злотих;

від 2 900 до 5 800 злотих; сантехнік: від 2 800 до 6 000 злотих;

від 2 800 до 6 000 злотих; фарбувальник: від 2 800 до 5 300 злотих.

Зазначимо, це усереднені зарплати, які зазвичай можна отримати "на руки" після всіх податків. Заробітні плати можуть різнитися залежно від регіону Польщі, досвіду працівника, умов і годин праці та його навичок.