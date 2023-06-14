Сезонна робота в Польщі

Вже в травні ринок праці заповнили вакансії в галузях сільського господарства, садівництва та будівництва – тут працівників чекають найбільше. Експерти визначили, скільки у 2023 році пропонують роботодавці на сезонній роботі в Польщі.

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