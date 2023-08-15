На 830% дорожче, ніж зазвичай: в Італії рекордно зросли ціни на авіаквитки на популярні острови

Відповідно, шалений попит взвинчує ціни на авіаквитки "до небес". Нещодавнє дослідження показало: ціни на авіаквитки на ці острови з материкової Італії в пік туристичного сезону влітку можуть бути на 830% вище, ніж в середньому в іншу пору року.

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