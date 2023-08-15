Соответственно, безумный спрос взвинчивает цены на авиабилеты "до небес". Недавнее исследование показало: цены на авиабилеты на эти острова из материковой Италии в пик туристического сезона летом могут быть на 830% выше, чем в среднем в другое время года.

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