В Италии взялись за цены на авиабилеты на популярные острова
Соответственно, безумный спрос взвинчивает цены на авиабилеты "до небес". Недавнее исследование показало: цены на авиабилеты на эти острова из материковой Италии в пик туристического сезона летом могут быть на 830% выше, чем в среднем в другое время года.
Читайте также Новые направления: 7 свежих рейсов от Ryanair на осень 2023 года
Также цены резко раздувались и в период рождественских праздников. Так, стоимость билета в один конец из Рима в Палермо тогда составляла 511 евро за часовой перелет, что дороже, чем перелет из Рима в Нью-Йорк.
С тех пор правительство ввело новый закон, прекращающий внутренние рейсы на Сицилию и Сардинию в течение лета по ценам более чем на 200% выше обычных.
Новые законы также запрещают огромные скачки цен во время любых чрезвычайных ситуаций в национальном масштабе, что часто может вызвать скачок цен на рейсы. Согласно исследованию это может повлиять на девять из десяти рейсов.
Сицилия / Фото UnSplash
Так, отмечает издание, отдых в Италии может стать гораздо дешевле из-за ограничения динамического ценообразования.
Мы вмешались, издав указ, защищающий рынок и потребителей. Государство должно вмешиваться, когда к гражданам применяются меры, не соответствующие рыночным правилам, но противоречащие их правам и не защищающие их,
– прокомментировал решение министр промышленности Италии Адольфо Урсо.
Вместе с тем, представители ирландского лоукостера Ryanair, выполняющего огромное количество рейсов в Италию, подвергли критике новый закон, заявив, что он "смешной и незаконный". Генеральный директор авиакомпании Эдди Уилсон призвал отменить его, добавив: "Если этого не произойдет, это повлияет на способность Ryanair работать в Италии".