В Італії взялися за ціни на авіаквитки на популярні острови
Відповідно, шалений попит взвинчує ціни на авіаквитки "до небес". Нещодавнє дослідження показало: ціни на авіаквитки на ці острови з материкової Італії в пік туристичного сезону влітку можуть бути на 830% вище, ніж в середньому в іншу пору року.
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Також ціни різко роздувалися і в період різдвяних свят. Так, вартість квитка в один кінець з Риму в Палермо тоді становила 511 євро за годинний переліт, що дорожче, ніж переліт з Риму в Нью-Йорк.
Відтоді уряд запровадив новий закон, який припиняє внутрішні рейси на Сицилію та Сардинію протягом літа за цінами більш ніж на 200% вище звичайних.
Нові закони також забороняють величезні стрибки цін під час будь-яких надзвичайних ситуацій у національному масштабі, що часто може спричинити стрибок цін на рейси. Згідно з дослідженням, це може вплинути на дев'ять із десяти рейсів.
Сицилія / Фото UnSplash
Так, зазначає видання, відпочинок в Італії може стати набагато дешевшим через обмеження динамічного ціноутворення.
Ми втрутилися, видавши указ, що захищає ринок і споживачів. Держава повинна втручатися, коли до громадян застосовуються заходи, які не відповідають ринковим правилам, але суперечать їхнім правам і не захищають їх,
– прокоментував рішення міністр промисловості Італії Адольфо Урсо.
Разом з тим, представники ірландського лоукостера Ryanair, що виконує величезну кількість рейсів до Італії, розкритикували новий закон, заявивши, що він "смішний і незаконний". Генеральний директор авіакомпанії Едді Вілсон закликав скасувати його, додавши: "Якщо цього не станеться, це вплине на здатність Ryanair працювати в Італії".