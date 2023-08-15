Це один з найпростіших, але водночас наймальовничіших хайків Італії. Під час прогулянки "‎Дорогою кохання" дійсно складно не закохатися. Принаймні в те, що ти бачиш довкола.

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Романтична прогулянка

Після ремонтних робіт на треку з'явилась бетонна доріжка. По краях – тисячі нових дерев. Поручні по всьому маршруту тепер мають спеціальне покриття, щоб відвідувачі не обпікали руки під спекотним полуденним сонцем.

Найважливіше, що додатково укріпили схили і встановили систему геотехнічного моніторингу, яка буде відстежувати рух гірських порід. Адже "‎Дорогу кохання" у 2012 році закрили саме через зсув ґрунту.

Обмеження для туристів

Насолодитися романтичною прогулянкою можна вже зараз. Щоправда, до 2024 року на маршруті діятимуть певні обмеження. Пройтися Via dell’Amore можна буде тільки з гідом за 5 євро за пів години. Прогулянку доведеться забронювати заздалегідь. А якщо тестовий режим пройде успішно, з Via dell’Amore ці обмеження знімуть.

Мальовнича стежка буде закрита вночі, також на маршруті встановлять камери спостереження, щоб туристи не ігнорували заборону. Регіон Чінкве-Терре включився в боротьбу з надмірним туризмом, тому тут обмежуватимуть кількість відвідувачів на день.

В італійському регіоні Чінкве-Терре є ще кілька відомих пішохідних маршрутів у селах Монтероссо, Манарола, Корнілья та Ріомаджоре. Але Via dell’Amore завжди був улюбленим не лише у туристів, а й серед місцевих.

"‎Дорога кохання" була одним із найпопулярніших треків в Італії з 1930-х. Це один із найпростіших і найдоступніших хайків, але дуже мальовничий. На жаль, зсув ґрунту понад 10 років тому частково її зруйнував.