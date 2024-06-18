Саграду Фамілію хочуть добудувати до 2026 року. Це збігається зі століттям від дня смерті архітектора храму Антоніо Гауді.

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Саграда Фамілія в Іспанії відкриється у 2026 році

Цієї весни організація, що стоїть за десятирічними зусиллями завершити шедевр знаменитого каталонського архітектора Антоні Гауді, оголосила, що завершальна фаза, здавалося б, нескінченного проєкту, як очікується, буде через 2 роки.

Доречно, що це збігається зі сторіччям смерті Гауді, який помер у 1926 році після того, як його збив трамвай, коли той переходив вулицю в Барселоні.

За винятком будь-яких невдач, вежа Ісуса Христа буде завершена у 2026 році,

— оголосив собор.

За словами собору, після завершення будівництва на вежі буде встановлено 56-футовий чотирираменний хрест.



Визначили термін закінчення будівництва Сагради Фамілія – 2026 рік / Unsplash

До слова, після завершення римсько-католицька споруда стане найвищою церквою у світі, що перевищуватиме Ульмський собор в Ульмі, місті на півдні Німеччини.

У Барселоні вже очікують сплеск туризму через цю подію. Інтерес до храму зріс навіть тоді, коли оголосили остаточну дату будівництва.

Зауважимо, будівництво Храму Святого Сімейства у Барселоні розпочалося понад 140 років тому. Під час будівництва постійно виникали складнощі – від громадянської війни в Іспанії в 1930-х роках до браку фінансування. Виявилося, не було видано навіть дозволу на будівництво. Це виправили у 2019 році, після 137 років незаконного будівництва.



Такий вигляд має храм всередині / Фото Shutterstock

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