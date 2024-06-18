Саграду Фамілію хочуть добудувати до 2026 року. Це збігається зі століттям від дня смерті архітектора храму Антоніо Гауді.
Цікаво Такої краси більше ніде не побачиш: названо країни світу з найкращими ботсадами та парками
Саграда Фамілія в Іспанії відкриється у 2026 році
Цієї весни організація, що стоїть за десятирічними зусиллями завершити шедевр знаменитого каталонського архітектора Антоні Гауді, оголосила, що завершальна фаза, здавалося б, нескінченного проєкту, як очікується, буде через 2 роки.
Доречно, що це збігається зі сторіччям смерті Гауді, який помер у 1926 році після того, як його збив трамвай, коли той переходив вулицю в Барселоні.
За винятком будь-яких невдач, вежа Ісуса Христа буде завершена у 2026 році,
— оголосив собор.
За словами собору, після завершення будівництва на вежі буде встановлено 56-футовий чотирираменний хрест.
Визначили термін закінчення будівництва Сагради Фамілія – 2026 рік / Unsplash
До слова, після завершення римсько-католицька споруда стане найвищою церквою у світі, що перевищуватиме Ульмський собор в Ульмі, місті на півдні Німеччини.
У Барселоні вже очікують сплеск туризму через цю подію. Інтерес до храму зріс навіть тоді, коли оголосили остаточну дату будівництва.
Зауважимо, будівництво Храму Святого Сімейства у Барселоні розпочалося понад 140 років тому. Під час будівництва постійно виникали складнощі – від громадянської війни в Іспанії в 1930-х роках до браку фінансування. Виявилося, не було видано навіть дозволу на будівництво. Це виправили у 2019 році, після 137 років незаконного будівництва.
Такий вигляд має храм всередині / Фото Shutterstock
Іспанія та туризм: останні новини
- Іспанське узбережжя втрачає до 5 метрів пляжу щороку через поєднання кліматичних змін та людської діяльності. Це становить значний виклик для Іспанії, враховуючи, що 39% населення країни проживає вздовж узбережжя.
- Іспанія та Франція є одними з найпопулярніших місць для відпочинку з високим рівнем злочинів проти туристів. Інциденти часто трапляються в місцях масового скупчення людей, особливо в популярних історичних місцях.
- В Іспанії оренда приватних басейнів зростає, оскільки все більше людей прагнуть забронювати такі об'єкти.
- Мер іспанського курорту Пальма-де-Майорки Хайме Мартінес вирішив суттєво зменшити кількість туристів, які прибувають до його міста. Для цього у Пальма-де-Майорці введуть суттєві обмеження. Крім того, мешканці популярних Балеарських островів продовжують протестувати проти туристів. Люди готові зважитися на відчайдушний крок та почати блокувати аеропорти.