В Іспанії оренда басейнів стала новим трендом

Останнім часом платформа оренди басейнів Cocopool набула популярності виключно в Іспанії. Власники басейнів повідомили, що заробляють на платформі до 10 000 євро на рік, але середній річний прибуток – близько 4 000 євро.

Читайте також Без натовпів: 3 мальовничі острови Середземномор'я, які нічим не поступаються популярним

Платформа Cocopool активно використовується у великих міських центрах, таких як Барселона та Мадрид. Особливо помітно зросло використання Cocopool в таких регіонах, як Валенсія та Андалусія.

У відповідь на пандемію COVID-19 з'явилася ця тенденція. Мешканці здавали свої приватні басейни в оренду особам, які хотіла проводити більше часу на свіжому повітрі.

Пізніше підприємець з Іспанії розробив платформу Cocopool. Вона дозволяє власникам здавати у винайм басейн. Пул здають в оренду ще й із садовими площами ділянки. Тому такий варіант став популярним для проведення днів народження та інших свят.



В Іспанії оренда басейнів стала новим трендом / Фото Unsplash

У Мадриді постелили асфальт із запахом манго

Під час масштабної реконструкції сотень вулиць у Мадриді муніципалітет вирішив зробити покриття на них ароматизованим. Тепер асфальт має запах манго.

Це викликало обурення містян. Мадридці запитують, чому натомість не можна було висадити справжні дерева, які б давали затінок від пекучого іспанського сонця.