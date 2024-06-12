Уряд Іспанії десятиліттями заявляв, що берегова лінія країни страждає від "загального процесу регресії узбережжя". Але масштаб проблеми ставить ситуацію в центр уваги.

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Пляжі Іспанії втрачають до 5 метрів щороку

У період з 2016 по 2022 рік узбережжя Аррайханаль-Сан-Хуліан між Торремоліносом та Малагою відступило на 45 метрів.

За даними Міністерства екологічного переходу, ця ділянка берегової лінії втратила понад 200 000 квадратних метрів пляжу. Спочатку це відбувалося через людську діяльність, потім – через кліматичні зміни.

Будівництво пристаней, житла, полів для гольфу, зміна річище рік заклали основу для ерозії. Ще на зміну берега вплинули кліматичні умови, що погіршуються:

збільшення екстремальних погодних явищ,

зростання рівня моря,

зміна висоти хвиль.

Разом ці фактори означають, що на цій ділянці узбережжя Іспанії щороку втрачається від 1,5 до 4,5 метрів пляжу. У деяких районах ця ерозія досягає 5 метрів.

Загалом між 2016 і 2022 роками деякі ділянки узбережжя відступили на 45 метрів. Інші справи йдуть краще, але лише три з 27 ділянок цього регіону втратили менш як 10 метрів.

Чому берегова ерозія є проблемою для Іспанії?

На узбережжі Іспанії проживає 39% населення країни з відносно високою щільністю – 429 осіб на квадратний кілометр. Це робить берегову ерозію серйозною проблемою для понад 18 мільйонів людей, які там живуть, а пляжі діють як природний бар’єр проти вітру та дощу.

Туризм, який є основною частиною економіки Іспанії, також покладається на її узбережжя, але розвиток, який він приносить, також сприяє ерозії.



Пляжі Іспанії зменшуються щороку на 5 метрів / Фото Unsplash

Усунення збитків обходиться уряду Іспанії в десятки мільйонів євро щороку. Пісок доводиться завозити з інших місць, щоб заповнити пляжі для літнього туристичного сезону. Потім цей пісок знову витягується ерозією – інколи швидше, ніж він може бути замінений.

До слова, дослідження, проведене групою європейських дослідників, включаючи вчених з Університету Кадіса в Андалусії, нещодавно виявило, що половина піщаних пляжів у світі може зникнути цього століття. Вони кажуть, що основною причиною цієї широко поширеної берегової ерозії є зміна клімату.