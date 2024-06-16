Сервіс InsureandGo склав список країн світу, де на любителів зелені чекає найбільше можливостей для милування розкішними деревами та квітами. Очолила рейтинг Велика Британія, де одні з найвідоміших садів світу.

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Загалом було проаналізовано 50 країн світу. Щоб скласти рейтинг, експерти провели аналіз таких даних, як:

кількість постів в Instagram, пов'язаних із рослинами,

пошукові запити Google щодо садів у тій чи іншій країні,

кількість ботанічних садів у країні,

загальну кількість видів рослин у кожній країні.

Сполучене Королівство посіло перше місце як найкраща країна для ботанічного туризму – від королівських садів К'ю в Лондоні до субтропічного саду Треба в Корнуоллі.



Сад К'ю у Лондоні / Фото kewgardens.co.uk

Досягнувши дивовижного загального ботанічного балу 79 зі 100, Велика Британія стала лідером завдяки великій кількості ботанічних садів і високому попиту на відвідування садів по всій країні.

10 країн світу з найкращими ботанічними садами та парками

Велика Британія. Японія. США. Індія. Малайзія. Австралія. Італія. Мексика. Таїланд. Коста-Рика.

До слова, у літні місяці значна кількість людей прагне орендувати віллу або квартиру на узбережжі моря. З усім тим, через високий попит у цей піковий сезон ціни на житло зростають. Де можна втілити свої мрії про європейське літо в реальність, не витративши при цьому багато грошей – читайте за посиланням.