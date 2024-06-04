Масштабні протести проти туристів охопили Європу навесні 2024 року. Одна з країн, які найактивніше долучилися до цього, стала Іспанія. Стартували протести з Канарських островів. Там місцева влада пішла протестувальникам назустріч й ухвалила рішення не будувати 400 нових розкішних пляжних вілл. Однак протести не вщухли.

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Далі до протестів долучилися Балеарські острови. Зокрема, мовиться про такі популярні курортні зони як Ібіца, Майорка та Менорка. На території останнього острова від туристів вже відгородилися ланцюгами.

Тепер протестувальники готові до важливого кроку

Протестувальники з Балеарських островів заявили, що готові блокувати аеропорти. Жауме Бауза – місцевий міністр туризму – наголосив: протести мають бути мирними й не заважати нормальному функціонуванню курортних зон.

Бауза зауважив, що антисистемні заходи щодо певної проблеми є масштабною загрозою для життя кожного на Балеарських островах.

Тревел-експерти зауважували, що власники бізнесів на Балеарських островах вже страждають через протести. На курорти прибуло набагато менше людей, аніж зазвичай у цей час. Якщо масштабні протести продовжають набирати обертів, це негативно вплине на життя островів.