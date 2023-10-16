Ryanair запускає масштабний зимовий розпродаж: знижки на святкові дати
16 жовтня 2023, 20:01Читать новость на русском
Джерело:Ryanair
Лоукостер Ryanair розпродає квитки на популярні дати зимових свят. Ціни на квитки можна знайти від 15 євро.
Подорож на зимові канікули за привабливими цінами можна забронювати до 31 жовтня включно. Скільки коштують квитки та приклади найкращих пропозицій – далі.
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Куди можна бюджетно полетіти
Акція діє на рейси з 15 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року. Кількість квитків обмежена. На популярні європейські напрямки їх розбирають доволі швидко, тому радимо поквапитись.
Найкращі пропозиції з Польщі:
- Варшава – Болонья – від 15 євро;
- Варшава – Копенгаген – від 15 євро;
- Варшава – Париж – від 15 євро;
- Варшава – Відень – від 17 євро;
- Варшава – Барселона – від 28 євро;
- Краків – Осло – від 15 євро;
- Краків – Стокгольм – від 17 євро;
- Краків – Лондон – від 21 євро;
- Краків – Мілан – від 21 євро;
- Катовіце – Болонья – від 15 євро;
- Катовіце – Лондон – від 15 євро;
- Катовіце – Катанія – від 17 євро;
- Катовіце – Пафос – від 21 євро.
Найкращі пропозиції з Румунії:
- Бухарест – Болонья – від 15 євро;
- Бухарест – Піза – від 15 євро;
- Бухарест – Салоніки – від 17 євро.
Найкращі пропозиції з Латвії:
- Рига – Стокгольм – від 15 євро;
- Рига – Лондон – від 17 євро;
- Рига – Венеція – від 24 євро.
Найкращі пропозиції з Литви:
- Вільнюс – Лондон – від 15 євро;
- Вільнюс – Осло – від 17 євро;
- Вільнюс – Турин – від 20 євро.
Останні новини Ryanair:
- Лоукостер скоротить рейси в зимовому розкладі. Ryanair пішов на цей крок через нестачу літаків. До зимового сезону авіакомпанія планувала отримати 27 нових літаків Boeing, але виробництво затримується, тому відправлять лише 14. Яких саме напрямків стосуватиметься скорочення – дізнайтесь за посиланням.
- Експерти поділилися своїми лайфхаками, як заощадити кошти на перельотах авіакомпанії Ryanair. Доволі часто можна уникнути додаткових зборів, які пропонують чи не на кожному кроці під час бронювання квитка. Як не переплатити за рейс Ryanair – читайте тут.
- Авіакомпанія Ryanair скасовує майже 20 рейсів з "рідного" Дубліна. Лоукостер прибере 17 маршрутів з ірландського аеропорту. Таке рішення ухвалили через підвищення зборів із пасажирів з боку оператора аеропорту Дубліна.