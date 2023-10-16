Ryanair запускає масштабний зимовий розпродаж: знижки на святкові дати

Лоукостер Ryanair розпродає квитки на популярні дати зимових свят. Ціни на квитки можна знайти від 15 євро.

Подорож на зимові канікули за привабливими цінами можна забронювати до 31 жовтня включно. Скільки коштують квитки та приклади найкращих пропозицій – далі.

Цікаво Польська авіакомпанія запускає рейс з аеропорту на кордоні з Україною: куди можна полетіти

Куди можна бюджетно полетіти

Акція діє на рейси з 15 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року. Кількість квитків обмежена. На популярні європейські напрямки їх розбирають доволі швидко, тому радимо поквапитись.

Найкращі пропозиції з Польщі:

Варшава – Болонья – від 15 євро;

Варшава – Копенгаген – від 15 євро;

Варшава – Париж – від 15 євро;

Варшава – Відень – від 17 євро;

Варшава – Барселона – від 28 євро;



Краків – Осло – від 15 євро;

Краків – Стокгольм – від 17 євро;

Краків – Лондон – від 21 євро;

Краків – Мілан – від 21 євро;



Катовіце – Болонья – від 15 євро;

Катовіце – Лондон – від 15 євро;

Катовіце – Катанія – від 17 євро;

Катовіце – Пафос – від 21 євро.

Найкращі пропозиції з Румунії:

Бухарест – Болонья – від 15 євро;

Бухарест – Піза – від 15 євро;

Бухарест – Салоніки – від 17 євро.

Найкращі пропозиції з Латвії:

Рига – Стокгольм – від 15 євро;

Рига – Лондон – від 17 євро;

Рига – Венеція – від 24 євро.

Найкращі пропозиції з Литви:

Вільнюс – Лондон – від 15 євро;

Вільнюс – Осло – від 17 євро;

Вільнюс – Турин – від 20 євро.

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