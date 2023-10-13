У розкладі зазначено, що LOT буде літати до італійського аеропорту Мальпенса раз на тиждень. Рейси будуть щосуботи. Виліт із Жешува о 16:50, а із Мілана – о 19:45. Переліт займає 2 години.

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Рейс до Італії із Жешува

На маршрут Жешув – Мілан авіакомпанія виставила регіональні реактивні літаки Embraer 170. Це невеликі борти. Їхньою особливістю є розсадка 2+2. Тобто кожен пасажир має доступ або до вікна, або до проходу.

Мінімальна вартість такого перельоту складає від 347 злотих (77 євро) туди і назад. За цю ціну можна перевозити лише ручну поклажу до 8 кілограмів. А якщо потрібен додатковий багаж, його можна докупити окремо або відразу брати тариф, де валіза включена у вартість.

Новий маршрут вписується в заявлене в стратегії авіакомпанії посилення позицій LOT в регіональних аеропортах,

– заявив прессекретар авіаперевізника Кшиштоф Мочульскі.

Розклад рейсів авіакомпанії LOT із Жешува до Мілана (з 4 листопада):

16:50 Жешув – 19:05 Мілан (щосуботи);

19:45 Мілан – 21:45 Жешув (щосуботи).

У аеропорту Жешув додали, що наступного сезону з'явиться ще один рейс до Італії. До польотів авіакомпанії LOT до Мілана планують додати рейс лоукостера Wizz Air до Рима. Цей переліт буде здійснюватися двічі на тиждень.

З українських міст до аеропорту Жешув можна доїхати автобусом, потягом або на автомобілі. Якщо їхати поїздом, потрібно спершу дістатися до станції Перемишль, а далі – пересісти на польський потяг PKP до Жешува.

Пасажирів попередили про затримки та скасування рейсів у жовтні

Цього місяця знову можуть бути проблеми з перельотами через протести працівників авіатранспорту. Страйки торкнуться летовищ у Франції, Великій Британії та Іспанії.

Частина перельотів може не відбутися, тому варто наперед уточнити статус свого рейсу. Також до жовтневих страйків можуть приєднатися і працівники громадського транспорту.