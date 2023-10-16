Путешествие на зимние каникулы по привлекательным ценам можно забронировать до 31 октября. Сколько стоят билеты и примеры лучших предложений – смотрите дальше.

Интересно Польская авиакомпания запускает рейс из аэропорта на границе с Украиной: куда можно полететь

Куда можно бюджетно полететь

Акция действует на рейсы с 15 декабря 2023 по 7 января 2024 года. Количество билетов ограничено. На популярные европейские направления их разбирают довольно быстро, поэтому советуем поторопиться.

Лучшие предложения из Польши:

Варшава – Болонья – от 15 евро;

Варшава – Копенгаген – от 15 евро;

Варшава – Париж – от 15 евро;

Варшава – Вена – от 17 евро;

Варшава – Барселона – от 28 евро;



Краков – Осло – от 15 евро;

Краков – Стокгольм – от 17 евро;

Краков – Лондон – от 21 евро;

Краков – Милан – от 21 евро;



Катовице – Болонья – от 15 евро;

Катовице – Лондон – от 15 евро;

Катовице – Катания – от 17 евро;

Катовице – Пафос – от 21 евро.

Лучшие предложения из Румынии:

Бухарест – Болонья – от 15 евро;

Бухарест – Пиза – от 15 евро;

Бухарест – Салоники – от 17 евро.

Лучшие предложения из Латвии:

Рига – Стокгольм – от 15 евро;

Рига – Лондон – от 17 евро;

Рига – Венеция – от 24 евро.

Лучшие предложения из Литвы:

Вильнюс – Лондон – от 15 евро;

Вильнюс – Осло – от 17 евро;

Вильнюс – Турин – от 20 евро.

Последние новости Ryanair: