Ryanair скоротить рейси в зимовому розкладі через нестачу літаків

До зимового сезону авіакомпанія мала отримати 27 нових літаків Boeing. Але через затримки виробництва відправлять лише 14.

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Як заявили в пресслужбі авіаперевізника, 14 літаків недостатньо, щоб обслужити усі заплановані рейси. Тому частину польотів точно скасують. Пасажирам, яких це торкнеться, обіцяють повернути гроші за квитки.

Вже відомо, що скорочення торкнуться:

Італії,

Бельгії,

Ірландії,

Великої Британії,

Португалії,

Німеччини.

Представники Ryanair кажуть, що намагаються прискорити постачання. Сподіваються, що до літнього сезону вони отримають все замовлення.

Літо 2024-го має стати найзавантаженішим за всю історію авіаподорожей, кажуть аналітики. Багато авіакомпаній уже готуються до цього, зокрема проводять технічне обслуговування парку, замовляють нові літаки, розширюють розклад.

Ryanair скоротить рейси в зимовому розкладі через нестачу літаків​ / Фото UnSplash

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