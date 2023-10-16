Подорож на зимові канікули за привабливими цінами можна забронювати до 31 жовтня включно. Скільки коштують квитки та приклади найкращих пропозицій – далі.

Цікаво Польська авіакомпанія запускає рейс з аеропорту на кордоні з Україною: куди можна полетіти

Куди можна бюджетно полетіти

Акція діє на рейси з 15 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року. Кількість квитків обмежена. На популярні європейські напрямки їх розбирають доволі швидко, тому радимо поквапитись.

Найкращі пропозиції з Польщі:

Варшава – Болонья – від 15 євро;

Варшава – Копенгаген – від 15 євро;

Варшава – Париж – від 15 євро;

Варшава – Відень – від 17 євро;

Варшава – Барселона – від 28 євро;



Краків – Осло – від 15 євро;

Краків – Стокгольм – від 17 євро;

Краків – Лондон – від 21 євро;

Краків – Мілан – від 21 євро;



Катовіце – Болонья – від 15 євро;

Катовіце – Лондон – від 15 євро;

Катовіце – Катанія – від 17 євро;

Катовіце – Пафос – від 21 євро.

Найкращі пропозиції з Румунії:

Бухарест – Болонья – від 15 євро;

Бухарест – Піза – від 15 євро;

Бухарест – Салоніки – від 17 євро.

Найкращі пропозиції з Латвії:

Рига – Стокгольм – від 15 євро;

Рига – Лондон – від 17 євро;

Рига – Венеція – від 24 євро.

Найкращі пропозиції з Литви:

Вільнюс – Лондон – від 15 євро;

Вільнюс – Осло – від 17 євро;

Вільнюс – Турин – від 20 євро.

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