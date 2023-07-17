Нові напрямки поєднають Угорщину, Італію, Кіпр та Ірландію з Іспанією, Францією, Чехією та Естонією. Деталі про нові рейси – далі у матеріалі!

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Нові рейси Ryanair:

Будапешт (Угорщина) – Тенерифе (Іспанія): з 29 жовтня 2023 року, тричі на тиждень;

з 29 жовтня 2023 року, тричі на тиждень; Катанія (Італія) – Париж Бове (Франція): з 29 жовтня 2023 року, 7 разів на тиждень;

з 29 жовтня 2023 року, 7 разів на тиждень; Катанія (Італія) – Прага (Чехія): з 31 жовтня 2023 року, двічі на тиждень;

з 31 жовтня 2023 року, двічі на тиждень; Пафос (Кіпр) – Таллінн (Естонія): з 31 жовтня 2023 року, двічі на тиждень;

з 31 жовтня 2023 року, двічі на тиждень; Корк (Ірландія) – Париж Бове (Франція): з 29 жовтня 2023 року, тричі на тиждень.

Квитки можна купити на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com. Також радимо скористатися пошуковим агрегатором kiwi.com.

Приклад бронювання квитків Будапешт – Тенерифе-Південний на 29 жовтня 2023 року / Скриншот із сайту Ryanair

Куди ще полетить Ryanair найближчим часом?

Авіакомпанія Ryanair відкриває 14 нових маршрутів з Польщі. Нові напрямки доступні з п'яти польських аеропортів. Перші рейси будуть запущені у жовтні та листопаді, але квитки вже можна бронювати.

Нові маршрути з Варшави:

Варшава Модлін – Лансароте (Іспанія): 1 рейс щочетверга з 1 листопада;

Варшава Модлін – Валенсія (Іспанія): 2 рейси на тиждень (понеділок, субота) з 30 жовтня;

Варшава Модлін – Тель-Авів (Ізраїль): 1 раз на тиждень з 29 жовтня щонеділі;

Варшава – Модлін – Белфаст (Ірландія): двічі на тиждень з 29 жовтня (п'ятниця, неділя);

Варшава Модлін – Тирана (Албанія): 3 рейси на тиждень з 31 жовтня (вівторок, четвер, субота).

Рейси також будуть виконуватися з Вроцлава за наступними напрямками:

Вроцлав – Агадір (Марокко): 2 рейси на тиждень з 31 жовтня (вівторок, субота);

Вроцлав – Рим Фьюмічіно (Італія): три рейси на тиждень з 29 жовтня (середа, субота, неділя);

Вроцлав – Лісабон (Португалія): 2 рейси на тиждень з 29 жовтня (вівторок, неділя).

З Познані можна запланувати подорожі до Португалії та Італії:

Познань – Лісабон (Португалія): двічі на тиждень з 29 жовтня (четвер, неділя);

Познань – Рим Фьюмічіно (Італія): двічі на тиждень з 30 жовтня (понеділок, субота).

З кінця жовтня також будуть відкриті рейси з Кракова та Лодзі:

Краків – Тирана (Албанія): 3 рейси на тиждень з 31 жовтня (вівторок, четвер, неділя);

Краків – Фуертевентура (Іспанія): щоп'ятниці з 1 листопада;

Лодзь – Іст-Мідлендс (Велика Британія): 2 рейси на тиждень (понеділок та п’ятниця) з 30 жовтня;

Лодзь – Малага (Іспанія): 2 рейси на тиждень (п'ятниця та неділя) з 29 жовтня.

Цікаво: група американських пілотів розпочала сервіс Dial A Pilot. Через нього пасажири, які бояться літати, можуть зателефонувати льотчикам і поставити питання, які їх бентежать.