Новые направления объединят Венгрию, Италию, Кипр и Ирландию с Испанией, Францией, Чехией и Эстонией. Детали о новых рейсах – далее в материале!

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Новые рейсы Ryanair:

Будапешт (Венгрия) – Тенерифе (Испания): с 29 октября 2023 года, трижды в неделю;

с 29 октября 2023 года, трижды в неделю; Катания (Италия) – Париж Бове (Франция): с 29 октября 2023 года, 7 раз в неделю;

с 29 октября 2023 года, 7 раз в неделю; Катания (Италия) – Прага (Чехия): с 31 октября 2023, дважды в неделю;

с 31 октября 2023, дважды в неделю; Пафос (Кипр) – Таллин (Эстония): с 31 октября 2023, дважды в неделю;

с 31 октября 2023, дважды в неделю; Корк (Ирландия) – Париж Бове (Франция): с 29 октября 2023, трижды в неделю.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании ryanair.com. Также рекомендуем пользоваться поисковым агрегатором kiwi.com.

Пример бронирования билетов в Будапешт – Тенерифе-Южный на 29 октября 2023 года / Скриншот с сайта Ryanair

Куда еще улетит Ryanair в ближайшее время?

Авиакомпания Ryanair открывает 14 новых маршрутов из Польши. Новые направления доступны из пяти польских аэропортов. Первые рейсы будут запущены в октябре и ноябре, но билеты можно бронировать.

Новые маршруты из Варшавы:

Варшава Модлин – Лансароте (Испания): 1 рейс каждый четверг с 1 ноября;

Варшава Модлин – Валенсия (Испания): 2 рейса в неделю (понедельник, суббота) с 30 октября;

Варшава Модлин – Тель-Авив (Израиль): 1 раз в неделю с 29 октября по воскресеньям;

Варшава – Модлин – Белфаст (Ирландия): дважды в неделю с 29 октября (пятница, воскресенье);

Варшава Модлин – Тирана (Албания): 3 рейса в неделю с 31 октября (вторник, четверг, суббота).

Рейсы также будут выполняться из Вроцлава по следующим направлениям:

Вроцлав – Агадир (Марокко): 2 рейса в неделю с 31 октября (вторник, суббота);

Вроцлав – Рим Фьюмичино (Италия): три рейса в неделю с 29 октября (среда, суббота, воскресенье);

Вроцлав – Лиссабон (Португалия): 2 рейса в неделю с 29 октября (вторник, воскресенье).

Из Познани можно запланировать путешествия в Португалию и Италию:

Познань – Лиссабон (Португалия): дважды в неделю с 29 октября (четверг, воскресенье);

Познань – Рим Фьюмичино (Италия): дважды в неделю с 30 октября (понедельник, суббота).

С конца октября также будут открыты рейсы из Кракова и Лодзи:

Краков – Тирана (Албания): 3 рейса в неделю с 31 октября (вторник, четверг, воскресенье);

Краков – Фуэртевентура (Испания): по пятницам с 1 ноября;

Лодзь – Ист-Мидлендс (Великобритания): 2 рейса в неделю (понедельник и пятница) с 30 октября;

Лодзь – Малага (Испания): 2 рейса в неделю (пятница и воскресенье) с 29 октября.

Интересно: группа американских пилотов приступила к сервису Dial A Pilot. Из-за него пассажиры, которые боятся летать, могут позвонить летчикам и задать вопросы, смущающие их.