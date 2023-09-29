Ryanair скоротить рейси в зимовому розкладі: яких напрямків торкнеться
Джерело:RSVP Live
Зимовий розклад популярної бюджетної авіакомпанії Ryanair зазнає змін. Все через дефіцит літаків.
Ryanair скоротить рейси в зимовому розкладі через нестачу літаків
До зимового сезону авіакомпанія мала отримати 27 нових літаків Boeing. Але через затримки виробництва відправлять лише 14.
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Як заявили в пресслужбі авіаперевізника, 14 літаків недостатньо, щоб обслужити усі заплановані рейси. Тому частину польотів точно скасують. Пасажирам, яких це торкнеться, обіцяють повернути гроші за квитки.
Вже відомо, що скорочення торкнуться:
- Італії,
- Бельгії,
- Ірландії,
- Великої Британії,
- Португалії,
- Німеччини.
Представники Ryanair кажуть, що намагаються прискорити постачання. Сподіваються, що до літнього сезону вони отримають все замовлення.
Літо 2024-го має стати найзавантаженішим за всю історію авіаподорожей, кажуть аналітики. Багато авіакомпаній уже готуються до цього, зокрема проводять технічне обслуговування парку, замовляють нові літаки, розширюють розклад.
Ryanair скоротить рейси в зимовому розкладі через нестачу літаків / Фото UnSplash
Останні новини Ryanair:
- Вже цієї осені ірландський лоукостер запустить 7 нових напрямків. Перші рейси заплановані на жовтень-листопад. Європейський перевізник анонсував нові осінні напрямки з таких міст: Дублін, Марсель, Піза, Брюссель, Мадрид, Мілан та Порту. Серед нових маршрутів з'являться рейси до Йорданії, Естонії та Фінляндії.
- Ryanair скасовує рейси із польського аеропорту Модлін. Авіакомпанія змушена анулювати близько 140 вечірніх та нічних рейсів у вересні. В цей час у польському аеропорту Варшава-Модлін будуть міняти освітлення на злітній смузі.
- Експерти Avianews проаналізували, який лоукостер насправді дешевший – Ryanair чи Wizz Air. Вони порівняли середні ціни на квитки і додаткові послуги. Що вийшло – читайте за посиланням.
- Авіакомпанія Ryanair продовжує збільшувати кількість власних напрямків. Цього разу лоукостер планує запустити 5 свіжих рейсів на жовтень – листопад 2023 року.
- Ryanair заслужив репутацію однієї з найбюджетніших авіакомпаній у світі. Однак авіакомпанія використовує різні стратегії, щоб пасажир в кінцевому підсумку заплатив більше, ніж початкова ціна квитка. Пропонуємо 4 найбільш поширених прийоми, за допомогою яких ціна на рейс Ryanair може зрости.
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