Ryanair скоротить рейси в зимовому розкладі: яких напрямків торкнеться

29 вересня 2023, 15:28
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Джерело:

RSVP Live

Зимовий розклад популярної бюджетної авіакомпанії Ryanair зазнає змін. Все через дефіцит літаків.

Ryanair скоротить рейси в зимовому розкладі через нестачу літаків

До зимового сезону авіакомпанія мала отримати 27 нових літаків Boeing. Але через затримки виробництва відправлять лише 14.

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Як заявили в пресслужбі авіаперевізника, 14 літаків недостатньо, щоб обслужити усі заплановані рейси. Тому частину польотів точно скасують. Пасажирам, яких це торкнеться, обіцяють повернути гроші за квитки.

Вже відомо, що скорочення торкнуться:

  • Італії,
  • Бельгії,
  • Ірландії,
  • Великої Британії,
  • Португалії,
  • Німеччини.

Представники Ryanair кажуть, що намагаються прискорити постачання. Сподіваються, що до літнього сезону вони отримають все замовлення.

Літо 2024-го має стати найзавантаженішим за всю історію авіаподорожей, кажуть аналітики. Багато авіакомпаній уже готуються до цього, зокрема проводять технічне обслуговування парку, замовляють нові літаки, розширюють розклад.

Ryanair скоротить рейси в зимовому розкладі через нестачу літаків​ / Фото UnSplash

Останні новини Ryanair:

  • Вже цієї осені ірландський лоукостер запустить 7 нових напрямків. Перші рейси заплановані на жовтень-листопад. Європейський перевізник анонсував нові осінні напрямки з таких міст: Дублін, Марсель, Піза, Брюссель, Мадрид, Мілан та Порту. Серед нових маршрутів з'являться рейси до Йорданії, Естонії та Фінляндії.
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  • Авіакомпанія Ryanair продовжує збільшувати кількість власних напрямків. Цього разу лоукостер планує запустити 5 свіжих рейсів на жовтень –  листопад 2023 року.
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Автор: Марта Касіянчук