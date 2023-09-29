Ryanair сократит рейсы в зимнем расписании из-за нехватки самолетов

К зимнему сезону авиакомпания должна была получить 27 новых самолетов Boeing. Но из-за задержек производства отправят всего 14.

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Как заявили в пресс-службе авиаперевозчика, 14 самолетов недостаточно, чтобы обслужить все запланированные рейсы. Потому часть полетов точно отменят. Пассажирам, которых это коснется, обещают вернуть деньги за билеты.

Уже известно, что сокращения коснутся:

Италия,

Бельгии,

Ирландии,

Великобритании,

Португалия,

германии.

Представители Ryanair говорят, что пытаются ускорить поставки. Надеются, что к летнему сезону они получат все заказы.

Лето 2024 должно стать самым загруженным за всю историю авиапутешествий, говорят аналитики. Многие авиакомпании уже готовятся к этому, в частности, проводят техническое обслуживание парка, заказывают новые самолеты, расширяют расписание.

Ryanair сократит рейсы в зимнем расписании из-за нехватки самолетов / Фото UnSplash

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