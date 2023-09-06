Ryanair пропонує дешеві квитки з Ізраїлю за 20 маршрутами

Переліт в один бік обійдеться 20 – 34 євро в один бік. В цю вартість вже враховані обов'язкові збори.

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Дешеві авіаквитки з Тель-Авіву цієї осені є в міста:

Австрії,

Румунії,

Греції,

Литви,

Італії,

Бельгії,

Польщі,

Німеччини.

У вересні за низькими цінами рейсами Ryanair можна злітати в міста Ханья та Корфу на грецьких островах. А у жовтні дешеві авіаквитки є з Тель-Авіва до Варшави, Карлсруе / Баден-Баден, Афін, Меммінген, Відень і Вільнюс.

У листопаді найдешевше Ryanair можна злітати з Тель-Авіва в Бухарест, Салоніки, Болонью, Мілан, Турін, Брюссель, Венецію, Барі, Рим, Познань та Краків.

Дешеві авіаквитки з Тель-Авіва до Відня / Скриншот з сайту Ryanair

При бронюванні авіаквитків слід враховувати, що Ryanair часто обирає другорядні аеродроми, через що поїздка з аеропорту до міста автобусом або поїздом може коштувати як переліт на літаку.

Зауважимо, хоча дешеві авіаквитки включають усі обов'язкові збори, вони не дозволяють взяти із собою багато речей. Найдешевший тариф Ryanair включає лише одне місце ручної поклажі. Її вага не обмежена, однак розміри не повинні перевищувати 40х25х20 сантиметрів. Такі габарити мають невеликі рюкзаки.

Як знайти дешеві авіаквитки Ryanair з Ізраїлю?

Щоб знайти найдешевші авіаквитки Ryanair з Ізраїлю, необхідно на сайті лоукостера вибрати у верхньому меню опцію Plan, а потім натиснути Fare Finder.

У формі пошуку, яка з'явилася, необхідно ввести Тель-Авів, бажаний маршрут та бюджет поїздки, а потім натиснути Let's go. Система відобразить найдешевші квитки згідно з вашим запитом.

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